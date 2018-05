Bojnice ukončili hospodárenie v minulom roku so schodkom

Mesto zaznamenalo schodok 130.282 eur.

Bojnice 30. mája (TASR) - Bojnice uzatvorili hospodárenie v minulom roku so schodkom vo výške 130.282 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na svojom stredajšom rokovaní schválili tamojší mestskí poslanci.



Schodok vo výške 130.282 eur tvorí rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom, pričom tento kryje prebytok finančných operácií. Celkové príjmy mesta k 31. decembru 2017, vrátane finančných operácií, predstavovali 5.093.600 eur, celkové výdavky boli na úrovni 4.839.002 eur. Schválený rozpočet, po jeho siedmich úpravách, pritom počítal s príjmami vo výške 6.149.111 eur a výdavkami vo výške 6.133.091 eur.



Po odpočítaní účelovo viazaných prostriedkov mesto použije na tvorbu rezervného fondu sumu 235.335,95 eura. "Hovorí to o dobrom hospodárení Bojníc, keďže potom budeme môcť tieto zdroje použiť na ďalší rozvoj mesta," skonštatoval prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka.



Mesto v minulom roku podľa neho kompletne zrekonštruovalo štvoricu miestnych komunikácií a chodníkov, pričom výdavky na tento účel pokrylo z rezervného fondu mesta. "Ďalej sa tento rok zrealizovala rekonštrukcia Baníckej ulice a z fondu údržby a opráv odstavné plochy na Jánošíkovej ulici," doplnil.



Z rezervného fondu ešte samospráva financovala vybudovanie chodníkov na novom cintoríne a sanáciu vlhkosti Meštianskeho domu, spolu s financiami na rekonštrukciu komunikácií išla z rezervného fondu na tieto investície suma vo výške približne 467.000 eur. K 31. decembru 2017 tam malo mesto 6309 eur.



Dlh mesta je 179.002 eura, jeho celková úverová zadlženosť tak predstavuje približne 4,13 %.



Mestskí poslanci neschválili správy o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta, a to Technických služieb Bojnice a Kultúrneho centra Bojnice, naopak, odsúhlasili správu Zariadenia pre seniorov - Domova dôchodcov Bojnice. Na vedomie vzali správy o plnení rozpočtov za minulý rok Základnej školy s Materskou školou, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času Junior.