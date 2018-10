V Huňadyho sále Bojnického zámku pribudajú nové umelecké diela

Diela slovenskej moderny budú môcť návštevníci po novom konfrontovať s tými od hornonitrianskych výtvarníkov, tejto expozícii budú venované priľahlé priestory Huňadyho sály.

Bojnice 6. októbra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pokračuje v premenách expozície na Bojnickom zámku. Po novom nájdu návštevníci v Huňadyho sále viacero klasických umeleckých diel, ale i slovenskú modernu, v jej vedľajších miestnostiach zase diela miestnych umelcov. Premenou prejde i Stĺpová sieň, kde pribudnú ďalšie sochy.



Zámerom inovácie expozícií v múzeu je priblížiť zámok čo najviac jeho histórii aj z hľadiska majiteľov, ktorí sa pričinili o jeho výzor, ako i inštitucionálneho hľadiska, a to s odkazom na inštitúcie, ktoré tam v minulosti pôsobili.



"V Huňadyho sále chceme zlúčiť expozíciu umeleckého remesla tak, ako ju mal Pálffy pred svojou smrťou, ale zároveň tu bude aj pomerne dosť nezvyklá inovácia, kde pri tom starom umení, ktoré je prezentované v Huňadyho sále, budú môcť návštevníci vidieť aj veľmi vzácne umelecké diela slovenskej moderny," priblížil pre TASR riaditeľ SNM - Múzea Bojnice Ján Papco.



Zmena bude podľa neho vlastne pripomienka toho, že na Bojnickom zámku voľakedy fungovala aj krajská nitrianska galéria, potom oblastná galéria, kde sa zhromažďovali a získavali umelecké diela od najvýznamnejších umelcov na Slovensku. "Budú tu prezentované diela zakladateľov slovenskej moderny, generácie 1909, generácie 1919, potom skupiny Mikuláša Galandu, takže návštevníci tu uvidia také diela, ktoré sú skôr vystavené v Bratislave. Navyše, ešte v takej nezvyklej konfrontácii zoči voči dielam starého umenia, kde budú môcť vidieť inakosť moderného umenia, budú môcť posúdiť zámery umelcov v minulosti a dnes," doplnil.



Barokovú expozíciu v Huňadyho sále, ktorá bola súčasťou výstavy, tak nahradili nové obrazy. "Zhromaždili sme tam v prvom rade zbierky zo stummerovského majetku v Tovarníkoch, ktoré SNM - Múzeum Bojnice získalo zberom z ich kaštieľov. Stummerovci v 19. storočí patrili na Slovensku medzi ekonomicky a kultúrne významné rody, ktoré ženbami, ale aj záujmami a kúpami zhromaždili v Tovarníkoch, Beladiciach a iných kaštieľoch na Ponitrí výnimočné diela európskeho umenia. Tie aj dnes požičiavame často na výstavy po celej Európe," ozrejmil ďalej Papco.



Diela slovenskej moderny budú môcť návštevníci po novom podľa neho konfrontovať s tými od hornonitrianskych výtvarníkov, tejto expozícii budú venované priľahlé priestory Huňadyho sály. "Na hornej Nitre nie je nič také, kde by bola stála expozícia diel umelcov, ktorí sa zaslúžili o výtvarné dianie tu na hornej Nitre," podotkol.



Premenou prejde i Stĺpová sieň, kde sa v súčasnosti nachádzajú dve sochy z kararského mramoru. Múzeum tam zriadi glyptotéku, ktorú Pálffy za svojho života už nestihol zrealizovať. "Sústredíme tam diela rodáka z Nitrianskeho Pravna Jozefa Damka, ktorý žil koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Pracoval prevažne v Budapešti, kde vytvoril množstvo monumentálnych diel, pamätníkov, ale viacero diel zanechal tu, či už na cintoríne v Nitrianskom Pravne alebo v bližšom i vzdialenejšom okolí. Jeho diela majú práve historizujúci charakter, ktorý veľmi dobre zapadne do Stĺpovej siene, ako aj k sochám, ktoré sa tam už nachádzajú," dodal Papco.



Zmenenú časť expozície si budú môcť návštevníci pozrieť počas podujatia Vianoce na zámku. Múzeum s pribúdajúcimi ďalšími expozíciami už teraz uvažuje o zriadení dvoch prehliadkových okruhov, a to zámockom s lektorom a druhom galerijnom.