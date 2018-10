Bojnická zoo privítala návštevníkov so špecifickými potrebami

Do Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach zavítali i seniori a zdravotne ťažko postihnutí návštevníci, a to v rámci tretieho ročníka Deň bez bariér.

Bojnice 17. októbra (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice privítala návštevníkov so špecifickými potrebami. V uplynulých dňoch pre nich pripravila hneď dve podujatia, informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.



Prvým z podujatí bol Dr. Klaun s deťmi objavuje Bojnice, ktoré zoologická záhrada pripravila v spolupráci s Trenčianskou nadáciou. "Spolu do našej zoo zavítalo 111 účastníkov z ôsmich zariadení, a to Centra sociálnych služieb (CSS) Domino Prievidza, Základnej školy s Materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Brezolupy, CSS Prameň Dolný Kubín, Domova sociálnych služieb (DSS) Pastuchov, DSS Nosice, DSS Adamovské Kochanovce, DSS Hrabiny a DSS Hestia Pezinok," uviedla Kubičková.



Zoo pre nich podľa nej pripravila štyri stanoviská, na ktorých spoznávali spevavce z Indonézie v rámci kampane EAZA, čakal na nich i klaun s interaktívnymi scénkami, vystúpenie s bábkami a kúzelnícke predstavenie a na poslednom stanovisku zase divadelné predstavenie.



Do Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach zavítali i seniori a zdravotne ťažko postihnutí návštevníci, a to v rámci tretieho ročníka Deň bez bariér. "Na podujatí sme sa snažili sprístupniť našu zoo ľuďom, ktorí majú obmedzenú možnosť pohybu a dopriať im, aby si ju mohli prezrieť a vychutnať si i zvieratá, ktoré sa nachádzajú aj v častiach zoo vzdialenejších od vstupu, kam sa často nedostanú pre zdravotné problémy," priblížila hovorkyňa zoo.



Pred výbehom medveďov pre nich zoo pripravila stanovisko, kde sa dozvedeli zvieracie zaujímavosti, ale mohli si aj posedieť pri šálke čaju. Tam zároveň začínala aj ich prehliadka na motorových vozidlách so sprievodcom.