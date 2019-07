Bojnická zoo predstavuje počas leta desiatky druhov exotických motýľov

Otvorili ju koncom júna siedmykrát a ponúka motýle, ktoré sa v našich zemepisných šírkach nevyskytujú.

Bojnice 4. júla (TASR) – Desiatky druhov exotických motýľov ponúka počas letných prázdnin návštevníkom Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach motýlia expozícia. Otvorili ju koncom júna siedmykrát a ponúka motýle, ktoré sa v našich zemepisných šírkach nevyskytujú.



Podľa hovorcu zoologickej záhrady Jaroslava Slašťana k najzaujímavejším motýľom patrí sovookáľ kráľovský, ktorý je s rozpätím krídel až 15 centimetrov najväčším denným motýľom na svete. „Máme tu rôzne druhy vidlochvostov, ale aj listovca slnečného – tropického motýľa, ktorý so zloženými krídlami vyzerá ako suchý list,“ priblížil hovorca.



V motýlej expozícii platí podľa neho špeciálny režim, je v nej zakázané chodiť so zmrzlinou, fajčiť a dotýkať sa motýľov v čase, keď pijú peľ z kvetov. V pavilóne je vyššia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť. Expozícia bude otvorená počas celých letných prázdnin a uzamknutie expozície bude závisieť od počasia.



„Motýle objednávame od anglickej firmy v ich treťom vývinovom štádiu, teda v štádiu kukly. Máme tu aj liaheň motýľov, ktorá je špecifická svojimi podmienkami, je tam 80-percentná vzdušná vlhkosť a teplota 27 stupňov Celzia,“ doplnil Slašťan.



Odborníci podľa neho evidujú na Slovensku asi 3600 druhov motýľov, čo je však iba malé percento z motýľov žijúcich na celom svete. „Na našej planéte v súčasnosti žije podľa odhadu asi 160.000 druhov motýľov. Väčšina z nich žije v tropických a subtropických oblastiach a tento nevšedný zážitok v motýlej záhrade prinášame práve tým, ktorí nemajú možnosť do týchto oblastí vycestovať,“ uzavrel Slašťan.