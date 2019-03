Bojnická zoologická záhrada opäť hľadá najlepšieho mladého zoológa

Organizátori už spustili online prihlasovanie, ktoré potrvá do 31. marca. Samotná súťaž sa bude konať 30. mája v Národnej zoo Bojnice.

Bojnice 5. marca (TASR)- V Bojniciach sa opäť stretnú záujemcovia o svet fauny a flóry, aby si zmerali svoje vedomosti. Národná zoologická záhrada v Bojniciach spolu s občianskym združením Kremnické vrchy a Knižnicou Jána Kollára v Kremnici spustili tretí ročník Slovenskej Zoo Lympiády, ktorá má za cieľ vybrať najlepšieho mladého zoológa Slovenska. Informovala o tom v utorok TASR hovorkyňa zoo v Bojniciach Simona Kubičková.



Organizátori už spustili online prihlasovanie, ktoré potrvá do 31. marca. Samotná súťaž sa bude konať 30. mája v Národnej zoo Bojnice. "Súťažiť sa bude opäť v štyroch kategóriách: materské školy, prvý stupeň základných škôl (ZŠ), druhý stupeň ZŠ a stredné školy. Pre mladých nádejných zoológov sme si pripravili štyri súťažné témy, a to Tajomné mokrade, Príroda na počutie, Tajomstvá pod kožou a Životný štýl bez odpadu," priblížila Kubičková.



Cieľom Slovenskej Zoo lympiády je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.



"Prvý aj druhý ročník sa stretli s veľkým úspechom a veríme, že aj tento rok privítame na prednáškach, ale aj samotnej súťaži veľa mladých nadšencov a milovníkov prírody," skonštatovala hovorkyňa zoo.



Veľkou novinkou tento rok je podľa nej webová stránka www.zoo-lympiada.sk, kde nájdu súťažiaci všetky potrebné informácie. "Aj takouto formou sa neustále posúvame vpred, keďže o súťaž je veľký záujem a nový web ponúka jednoduché online prihlasovanie a komplexné informácie k súťaži," dodala.