Bojnická zoo sa môže pochváliť novými druhmi i mláďatami

Vstup do bojnickej zoo, ilustračná snímka.

Viacero nových druhov vtákov umiestnila zoo do svojich expozičných výbehov od začiatku tohtoročnej letnej sezóny, mnohé z nich majú návštevníci možnosť vidieť v rámci Slovenska iba v Bojniciach.

Bojnice 12. júla (TASR)- Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach obohatili nové druhy aj prírastky v podobe mláďat. Návštevníci ich už môžu vidieť v expozícii, informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.



Viacero nových druhov vtákov umiestnila zoo do svojich expozičných výbehov od začiatku tohtoročnej letnej sezóny, mnohé z nich majú návštevníci možnosť vidieť v rámci Slovenska iba v Bojniciach. "Z 12 nových druhov je pre tri druhy v európskych zoo vedená plemenná kniha, ide o drozda hnedochrbtého, takatru tmavú a volavku obrovskú. Okrem nich pribudli škorec nádherný, kačica lyžičiarka, krakľa belasá, ležiak úhorový, bažant ohnivý, eklektus rôznofarebný, ibis šedokrídly, kačica žltozobá a kukučka guira," spresnila Kubičková.



Kolekciu malých druhov cicavcov bojnická zoo rozšírila aj o ďalší nový druh. Je ním dikobrazovec africký, ktorému ostne vyrastajú iba v zadnej časti tela, a preto pripomína viac potkana ako dikobraza. "Veľmi zaujímavý je jeho dlhý šupinatý chvost, ktorý má zakončený bielou štetkou. V prípade vyrušenia ňou dokáže vydávať šuštivý zvuk, čo pripomína štrkáča," vysvetlil zoológ Michal Sloviak. Dikobrazovce obývajú skôr lesnaté oblasti, najmä tropické vlhké lesy a dažďové pralesy, dokonca bežne aj horské oblasti v nadmorskej výške nad 2000 metrov. Ich potravu tvoria listy, kvety, plody, korienky a príležitostne aj poľnohospodárske plodiny, hlavne kukurica. Nepatrí k ohrozeným druhom, ale v európskych zoologických záhradách je chovaný vzácne, aktuálne v 20 inštitúciách. "Dva samce sme priviezli z českej Zoo Jihlava, obývajú vonkajší výbeh spolu s guerézami pláštikovými v pavilóne opíc," doplnil Sloviak.



Návštevníci môžu v zoo obdivovať aj nové mláďatá. "Najnovším prírastkom v našej zoo je mláďa vzácnej zebry Hartmannovej, ktoré sa narodilo kobyle Mandare. Je to v poradí 15. mláďa tohto druhu zebry narodené u nás a prvé po novom žrebcovi Lobitovi, ktorého sme doviezli v roku 2016 z belgickej Zoo Planckendael," priblížila ďalej Kubičková.



Po prvýkrát v jej histórii má bojnická zoo mláďa dikdika Kirkovho, jednej z najmenších antilop na svete. Samička Lira sa narodila 1. mája a dlhší čas ju rodičia skrývali. V týchto dňoch však už pravidelne chodí do výbehu. "Skúsený chovný pár žeriavcov stepných aj v tomto roku úspešne odchováva dvojicu mláďat. Jedno mláďa majú aj kariamy červenozobé, ktoré sú vzdialenými príbuznými žeriavov. Radosť máme aj na Viváriu, kde sa po dvoch rokoch opäť vyliahla korytnačka hviezdicová. Dnes má malá korytnačka takmer štyri centimetre a váži 36 gramov," dodala hovorkyňa bojnickej zoologickej záhrady.