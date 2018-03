Bojnické múzeum pripravilo na Veľkú noc špeciálne prehliadky zámku

Na návštevníkov čaká v jeho komnatách jarná výzdoba i zaujímavé zbierkové predmety, ktoré sa viažu k Novému zákonu.

Bojnice 27. marca (TASR)- Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Bojnice pripravilo pri príležitosti sviatkov jari špeciálne veľkonočné prehliadky zámku. Na návštevníkov čaká v jeho komnatách jarná výzdoba i zaujímavé zbierkové predmety, ktoré sa viažu k Novému zákonu, informovala TASR kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.



"Návštevníci Bojnického zámku si budú môcť počas prehliadky prezrieť nielen historické priestory múzea. Inšpirovať sa budú môcť jarnou výzdobou a ukážkami veľkonočných vajíčok," načrtla Gordíková.



O spestrenie výzdoby sa tento rok podľa nej postarajú aj autistické deti zo špeciálnej materskej a špeciálnej základnej školy z Prievidze. Tie prostredníctvom výtvarných prác s jarnou tematikou zároveň verejnosti pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2.4.) dovolia nazrieť do ich jedinečného sveta. "Veľkonočnú expozíciu doplnia aj zbierkové predmety znázorňujúce scény z Nového zákona, ktoré prevedú návštevníkov prierezom udalostí od poslednej večere až po zmŕtvychvstanie Krista a jeho cestu do Emauz," dodala.



Národnú kultúrnu pamiatku budú môcť záujemcovia počas veľkonočných sviatkov navštíviť od 10.00 do 15.00 h.