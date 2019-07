Bojnický zámok ponúkne nočné prehliadky i výstavu o reštaurátoroch

Novinkou pre mnohých návštevníkov bude aj nové usporiadanie prehliadkovej trasy. Návštevníci si môžu vybrať z dvoch okruhov.

Bojnice 8. júla (TASR) - Rôznorodú ponuku pripravilo pre svojich návštevníkov na letné prázdniny Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Podujatia budú pre milovníkov histórie, vyznávačov zábavy, ale i pre deti. Informovala Petra Gordíková z oddelenia marketingu bojnického múzea.



Pre rodiny s deťmi prinesie múzeum počas leta detské prehliadky, ktoré spájajú poznanie so zábavou. "Každý deň o 10.00 h budú môcť detskí návštevníci prostredníctvom Čarovného príbehu pána Bartolomeja objavovať život v minulosti a porovnávať ho so súčasnosťou. Denne o 15.00 h budú môcť deti a ich rodičia vďaka Hre na minulosť zase spoznávať spoločne so slúžkou Betkou za pomoci starých kufríkov osudy bývalých obyvateľov zámku," načrtla Gordíková.



Letnú ponuku múzea doplnia aj večerné prehliadky zámku, ktoré okrem rozprávania o histórii prinesú i legendy. Navštíviť zámok po zotmení bez potreby predchádzajúcej rezervácie bude možné vo vybraných termínoch so začiatkom o 20.00 h. Večerné prehliadky pre verejnosť sa uskutočnia 19. a 20. júla, 2. a 3. augusta, 16. a 17. augusta, 30. a 31. augusta. "Bojnický zámok počas letných mesiacov navštevuje množstvo zahraničných turistov, pre ktorých múzeum pripravilo pravidelné vstupy s anglicky a nemecky hovoriacim sprievodcom. Jednotlivci i skupiny bez predchádzajúcej rezervácie sa budú môcť pripojiť k anglicky vedenej prehliadke denne o 11.00 h a o 16.00 h, k nemecky vedenej prehliadke denne o 14.00 h," priblížila ďalej Gordíková.



Leto v Bojniciach je podľa nej už tradične úzko prepojené s koncertmi Bojnického hudobného leta, ktorých časť sa koná v Huňadyho sále pod skvostným barokovým lustrom. "Prvú polovicu letných prázdnin spestrí návštevníkom Bojníc aj atraktívna výstava Reštaurátor/lekár starožitností odhaľujúca pozadie reštaurovania zbierkových predmetov," doplnila.



Novinkou pre mnohých návštevníkov bude aj nové usporiadanie prehliadkovej trasy. Návštevníci si môžu vybrať z dvoch okruhov. Zámocký okruh sprevádzaný lektorom priblíži bývanie šľachty, Galerijný okruh bez sprievodcu predstaví to najlepšie z podkladov múzea. Počas letných prázdnin je múzeum otvorené denne od 9.00 h do 17.00 h.