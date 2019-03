Bojnický zámok v sobotu zhasne, múzeum sa zapojí do Hodiny Zeme

Osvetlenie Bojnického zámku múzeum na podporu ekologického projektu zhaslo prvýkrát v roku 2010 a v tejto tradícii pokračuje dodnes.

Bojnice 26. marca (TASR) - Bojnický zámok sa v sobotu 30. marca na hodinu ponorí do tmy. Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice sa vypnutím vonkajšieho osvetlenia zámku v čase od 20.30 do 21.30 zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme.



Ako informovala Petra Gordíková z oddelenia komunikácie bojnického múzea, cieľom iniciatívy Svetového fondu na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF) je upriamiť pozornosť na otázky globálneho otepľovania a svetelného znečisťovania. Hodina Zeme patrí medzi najväčšie celosvetové akcie so zapojením širokej verejnosti.



