Boris Németh vystavuje v Bratislave svoj pohľad na súčasnú Európu

Bratislava 27. apríla (TASR) – Svojský pohľad na krajiny Európy ponúka fotograf Boris Németh výstavou v bratislavskej Galérii Nadácie Slovak Press Photo. Sériu aj vtipných dokumentárnych postrehov nazval Europe. Výstava potrvá do 18. mája.



"Zaujímajú ho jemné bizarnosti, ktoré narúšajú naše predstavy o nás samotných aj o svete okolo nás," hodnotí tvorbu autora galeristka Jana Garvoldtová.



Podľa fotografa takmer po tridsiatich rokoch od pádu železnej opony sme už súčasťou veľkej Európy, cítime sa v nej ako doma, stačí nám sadnúť do auta a ísť. Ale tak, ako sa vtedy obávali Rakúšania nás, obávame sa my nových prišelcov. A voláme po nových hraniciach, železných oponách, ktorými by sme sa uzavreli pred cudzím nebezpečenstvom ohrozujúcim nás, Európanov.



Boris Németh (1979) ukončil štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2011), kde pôsobí ako externý pedagóg reportážnej fotografie. Od roku 2006 je fotoreportér v časopise .týždeň. Okrem Slovenska individuálne a kolektívne vystavoval v Českej republike, Francúzsku, USA, Mexiku, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Grécku, Poľsku, Srbsku, Bielorusku a ďalších krajinách. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Stredoeurópskeho domu fotografie v Bratislave a Nadácie VÚB.



Je autorom a spoluautorom viacerých fotografických publikácií. Na Slovensku mu udelili cenu Fotograf roka 2011, Novinársku cenu (2011, 2013, 2014, 2016), Slovak Press Photo (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Cenu Nadácie otvorenej spoločnosti (2015). Jeho záber z cyklu Homeland bol titulnou fotografiou vlaňajšieho festivalu Mesiac fotografie v Bratislave. Získal aj medzinárodné fotografické ocenenia, napríklad nomináciu World Press Photo – Joop Swart Masterclass (2009), Czech Press Photo (2009, 2011), Best of Photojournalism (2013, 2017).