Borisa Z., ktorý mal blokovať cestu sanitke, uznal súd vinným

Trenčín 31. januára (TASR) - Boris Z. z Partizánskeho, ktorý mal v máji 2016 v Trenčíne na mercedese blokovať cestu sanitke, spoznal svoj trest. Sudca Okresného súdu v Trenčíne vydal trestný rozkaz, ktorým ho uznal vinným z prečinu všeobecného ohrozenia, informoval v stredu TASR Michal Turák z Krajského súdu v Trenčíne.



"Obvinenému sudca uložil trest odňatia slobody vo výmere 18 mesiacov, pričom ho zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu na dobu deväť rokov. Trestný rozkaz zatiaľ nenadobudol právoplatnosť," uviedol ďalej Turák. O rozhodnutí ako prvý informoval spravodajský portál TV Markíza.



Partizánčana obvinila polícia z prečinu všeobecného ohrozenia v apríli minulého roka. "Boris Z. ešte 27. mája 2016 od 15.45 do 16.10 h svojím spôsobom jazdy po ceste I/9 a II/507, od Bánoviec nad Bebravou na Trenčín, bránil za ním jazdiacemu vozidlu s právom prednostnej jazdy - vozidlu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), kde sa v tom čase okrem vodiča nachádzal lekár, záchranárka a pacientka," uviedla vtedy trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



Nedisciplinovanou jazdou muž podľa nej ohrozil vozidlá vo svojom jazdnom pruhu, ako aj vozidlá, ktoré jazdili v protismere. "Svojou jazdou vyvolal minimálne 22 kolíznych situácií, pričom každá kolízna situácia mohla mať za následok ohrozenie väčšieho počtu osôb nachádzajúcich sa vo vozidlách. To znamená, že z nedbanlivosti spôsobil všeobecné nebezpečenstvo," skonštatovala.



Partizánčan podal vtedy voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť, tú prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín však zamietol ako neodôvodnenú.



Boris Z. mal na mercedese brániť sanitke so zapnutou sirénou v plynulom prejazde niekoľko kilometrov. Z jeho jazdy existuje video. Natočila ho práve posádka RZP, ktorá viezla pacientku do trenčianskej nemocnice. Video na sociálnych sieťach vyvolalo búrlivé reakcie. Vodič argumentoval, že chcel rýchlou jazdou so zapnutými výstražnými svetlami upozorniť ostatných vodičov na prichádzajúcu sanitku a uľahčiť jej cestu.



Ešte v júni 2016 Boris Z. pozastavil svoje členstvo v KDH, rovnako sa vzdal aj funkcie podpredsedu Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom, kde pôsobil ako neposlanec.