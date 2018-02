Rákociho kaštieľ v Borši zrekonštruujú z maďarských peňazí

Hradný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia je napriek snahám o renováciu v zlom stave a potrebuje veľké investície.

Borša 9. februára (TASR) – Renesančný kaštieľ v obci Borša v okrese Trebišov komplexne zrekonštruujú. Maďarská vláda na tento účel vyčlenila viac ako 2,8 milióna eur. Kaštieľ, ktorý je v majetku obce, je známy tým, že sa v ňom narodil František II. Rákoci (1676 -1735) - sedmohradské knieža a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania.



Prijímateľom peňazí bude nezisková organizácia "II. Rákóczi Ferenc", ktorej zakladateľom je obec Borša spolu s maďarskou Nadáciou Lászlóa Telekiho. "Predpokladaný termín na vypracovanie realizačného projektu je apríl. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa prác," potvrdila pre TASR starostka obce Borša Anna Tünde Vargová. Stavebné práce by sa podľa nej mohli začať koncom augusta alebo začiatkom septembra tohto roka.



"Realizačný projekt bude zahŕňať sedem pamätných izieb, dve konferenčné sály, sobášnu sieň, tri dobové dielničky a ďalšiu miestnosť na výstavy. V zadnej časti kaštieľa sa plánujú reštauračné priestory a priestory pre ubytovanie," priblížila starostka.



Hradný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia je napriek snahám o renováciu v zlom stave a potrebuje veľké investície. Objekt bol znárodnený v roku 1945 a využíval sa pre účely školy, ubytovne či skladu. Po roku 1989 prešiel do vlastníctva obce. Prvá rekonštrukcia sa začala na konci 80. rokov, práce však boli v roku 1990 prerušené. Takmer o desaťročie neskôr sa mohla rekonštrukcia opäť začať s pomocou slovenskej a maďarskej vlády a zdrojov EÚ, ale v roku 2006 boli práce opäť pozastavené pre nedostatok financií. Zámer obnovy pamiatky podporili v roku 2013 vtedajší prezidenti oboch krajín Ivan Gašparovič a János Áder. Pôvodnou myšlienkou bolo otvoriť kaštieľ v roku 2016, na 340. výročie narodenia Františka II. Rákociho.



Po obnove má byť v kaštieli umiestnená výstava o živote slávneho rodáka a dobe, v ktorej žil. Provizórnu expozíciu s replikou kolísky vodcu najväčšieho protihabsburského stavovského odboja v Uhorsku z rokov 1703 až 1711 si v kaštieli môžu návštevníci prezrieť aj dnes.



V minulosti prebiehali čiastkové práce na záchranu tejto pamiatky a renováciu jej okolia s podporou Ministerstva kultúry SR. Koncom minulého roka to bolo napríklad odstránenie drevokaznej huby z drevených konštrukcií, ktorá sa rozšírila následkom zatekajúcej strechy.



O podrobnostiach rekonštrukcie a harmonograme prác budú na tlačovej konferencii 14. februára v Borši hovoriť zástupca štátneho tajomníka maďarského úradu premiéra Csaba Latorcai a Dioszégi László, riaditeľ neziskovej organizácie II. Rákóczi Ferenc.