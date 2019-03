Botanička varuje pred inváznymi rastlinami, trápia ľudí aj flóru

Ďalším dôležitým a negatívnym dôsledkom sú alergie, ide väčšinou o peľové. Medzi nepôvodnými rastlinami je niekoľko druhov, ktoré tak vyvolávajú vážne zdravotné problémy.

Košice 18. marca (TASR) – Alergie, znižovanie kvality biotopov či hospodárske problémy spôsobujú na našom území invázne rastliny. Ide o nepôvodné druhy, ktoré sa u nás nevyskytovali a domovinu majú v inej krajine alebo na inom kontinente. Podľa botanikov začínajú byť pálčivou témou.



„Na našom území sa udomácnili, narušujú biodiverzitu, spoločenstvá rastlín. Tam, kde rastú, vytláčajú pôvodné druhy, naša flóra sa na našom území ochudobňuje,“ priblížila pre TASR botanička Eva Sitášová z Východoslovenského múzea v Košiciach. Invázne druhy sa šíria rýchlo a obmedzujú poľnohospodárom veľkosť pôdy, ktorá sa dá využívať.



Ďalším dôležitým a negatívnym dôsledkom sú alergie, ide väčšinou o peľové. Medzi nepôvodnými rastlinami je niekoľko druhov, ktoré tak vyvolávajú vážne zdravotné problémy. „Medzi nebezpečné alergény patrí ambrózia palinolistá, ktorej peľ je veľmi silný alergén, a každým rokom sa aj počet ľudí citlivých na peľ tejto rastliny zvyšuje,“ vysvetlila Sitášová s tým, že aj na Slovensku sa už udomácnila a spôsobuje vážne zdravotné problémy. V Maďarsku už niekoľko rokov bojujú s touto rastlinou. Podľa Sitášovej tam za jeden rok stúpli alergie o 20 percent a zistilo sa, že príčinou je práve ambrózia palinolistá.



Sitášová upozorňuje na to, že pri boji s inváznymi rastlinami treba dodržiavať dôležitú zásadu. „Treba ich likvidovať pred kvitnutím, kým nenesú peľové zrniečka, ktoré vietor unáša,“ vysvetlila. Existuje niekoľko spôsobov ich ničenia. Ide o klasické mechanické vytrhávanie a kosenie. Podľa botaničky to však často nepomôže. „Je to dlhodobý proces, pretože rastlina je životaschopná. Nejde to z roka na rok. Nestačí to jeden rok vykosiť, môže tam toho byť potom aj dvojnásobné množstvo,“ varuje. Využíva sa preto aj chemický prostriedok, ktorý povoľuje zákon.



Sitášová upozorňuje aj na nevedomé pestovanie týchto rastlín doma v záhradkách. Ľuďom sa môže zapáčiť druh, ktorý má pekné sfarbenie, a netušia, že spôsobuje problémy. Medzi také patrí napríklad aj zlatobyľ kanadská či slnečnica hľuznatá.



Inváznymi druhmi sa zaoberá aj Európska únia a slovenská legislatíva. Zákon ich prikazuje na pozemku likvidovať. Vlastníkov pozemkov vyzývajú Štátna ochrana prírody a obvodné úrady, aby tak urobili. Hroziť môžu tisícové pokuty.



Nepôvodné druhy rastlín sa na naše územie dostali rôznymi druhmi transportu: cestou, loďami, vodou alebo aj kúpením kytice z inej krajiny.