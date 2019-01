Bradlo nad Nosickou priehradou má dva názvy a jaskyňu Dzedova ric

Názov Klapy vznikol v minulosti, keď popri Váhu viedla dôležitá obchodná cesta, ktorá bola často cieľom lúpežníkov. Domáci vápencové bradlo volajú Cigánka.

Udiča 22. januára (TASR) – Vápencové bradlo Klapy vypínajúce sa na pravej strane Váhu nad obcou Udiča v Považskobystrickom okrese a nad Nosickou priehradou nie je síce so svojimi 654 metrami nadmorskej výšky takým lákadlom ako prírodné skvosty v okolí Považskej Bystrice (Veľký Manín, Manínska tiesňava, Kostolecká tiesňava), pozoruhodný je však pestrou mozaikou rastlinných a živočíšnych druhov. Je tiež jedným z najbohatších nálezísk chráneného ponikleca slovenského a zaujímavosťou je aj fakt, že má dva názvy.



Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horné Považie Anny Kardošovej bradlo s husto zalesneným úpätím prechádzajúcim do redšie obrastených skalísk je vďaka svojej majestátnosti vyhľadávanou turistickou lokalitou poskytujúcou výhľady nielen na Nosickú priehradu, ale aj na Strážovské vrchy.



„Raritou je, že vrch má dva názvy – oficiálny Klapy a neoficiálny, no známejší Cigánka. Názov Klapy vznikol v minulosti, keď popri Váhu viedla dôležitá obchodná cesta, ktorá bola často cieľom lúpežníkov. Na bradle bola pozorovateľňa slúžiaca na ochranu obchodníkov. Keď videli z rozhľadne blížiace sa lúpežnícke hordy, rozozvučali sa na pozorovateľni obrovské klapačky, ktoré varovali obchodníkov i ľudí z okolitých dedín pred zbojníkmi. Odtiaľ vznikol názov Klapy,“ priblížila Kardošová.



Ako dodala, domáci vápencové bradlo volajú Cigánka, mnohí názov Klapy ani nepoznajú. I preto by sa turisti, ktorí navštívia túto lokalitu, mali skôr pýtať na Cigánku. „Názov Cigánka vznikol podľa miestnej povesti. Tá hovorí o gazdovi so synom, ktorí orali roľu pod bradlom. Gazdiná im navarila hrniec kaše, ktorú si ukryli v kríkoch. Ponáhľali sa, a tak si nevšimli mladú Cigánku, ktorá išla okolo. Na obed chceli zjesť kašu, no tá už v kríkoch nebola. Na vrchole bradla uvideli Cigánku, ako je ich kašu. Otec sa nazlostil, zaklial a zreval: ‚Bodaj si tam skamenela!' Jeho kliatba sa aj vyplnila, Cigánka skamenela. Odvtedy Klapy volajú Cigánkou,“ doplnila Kardošová.



Súčasťou bradla je aj jaskyňa, ktorej na základe tvaru otvoru do jej útrob dali miestni írečitý názov v tamojšom nárečí – Dzedova ric.