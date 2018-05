BRaK predstaví aj francúzskych ilustrátorov L. Moreaua a A. Rammsteina

V programe nechýbajú autorské stretnutia, koncerty, workshopy, viac ako tri desiatky vydavateľstiev i výstavy.

Bratislava 17. mája (TASR) - Pisztoryho palác je od štvrtka centrom 5. ročníka Bratislavského knižného festivalu (17. - 20. 5.). V rámci témy Jazyky knihy BRaK opäť predstaví osobnosti domácej a medzinárodnej literárnej scény, knižnej ilustrácie a dizajnu. V programe nechýbajú autorské stretnutia, koncerty, workshopy, viac ako tri desiatky vydavateľstiev i výstavy.



Medzinárodná prehliadka knižného umenia uvedie aj diela jedného z najznámejších francúzskych ilustrátorov súčasnosti a tvorcu unikátnych obrazových kníh Laurenta Moreaua. "Jeho práca očarí čistou vibrujúcou farebnosťou a originalitou ideí. S ľahkosťou prekračuje hranice medzi komiksom, tradičnou grafikou, dizajnom a ilustráciou. Jemná dekoratívna štylizácia vás vtiahne do sveta plného farieb," komentuje tvorbu ilustrátora Daniela Zelenáková z Francúzskeho inštitútu na Slovensku, v ktorého galérii výstavu prác Laurenta Moreaua o 17.00 slávnostne otvoria. Napriek mladému veku patrí jeho meno k najúspešnejším francúzskym ilustrátorským značkám vo svete. Na konte má viacero autorských kníh a ešte viac spoluprác s poprednými autormi literatúry pre deti. Slovenským čitateľom, nielen tým najmenším, sa nedávno predstavil v adaptácii slávnej Kiplingovej Knihy džungle (vyd. Monokel), ktorú vytvoril spolu so spisovateľkou Véronique Ovaldé.



Bratislavský knižný festival má v svojom programe i výstavu francúzskej ilustrátorky Anne-Margot Rammstein. Tú otvoria o 19.00 v galérii Art Books Coffee na Baštovej. Ilustrácie výtvarníčky nájdu čitatelia v knihách, ale aj na stránkach slávnych francúzskych novín a časopisov ako Le Monde, George alebo DADA. Podľa organizátorov výstavy sa dajú spoľahlivo rozpoznať "vďaka neopakovateľnému štýlu, v ktorom dominuje hravosť, farebnosť a až živelná radosť z tvorby".



Obe výstavy potrvajú do 19. júna.



Medzi hosťami tohtoročného BRaKu ďalej nebudú chýbať Reinhard Kleist, Luigi Serafini, Liao I-wu, Goncalo M. Tavares, Hassan Blásim, Tereza Říčanová a ďalší tvorcovia. Kompletný rozpis podujatí nájdu záujemcovia na brakfestival.sk.