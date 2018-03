Aktivisti nesúhlasia so zónou zmiešaného pohybu v Bratislave

V stredu (21.3.) o 17.00 h preto organizujú protestnú cyklojazdu, ktorou chcú upozorniť, ako nevýhodné bude, keď budú cyklisti vytlačení na cestu medzi autá a MHD.

Bratislava 19. marca (TASR) – Aktivisti z občianskeho združenia Cyklokoalícia nesúhlasia so zónou zmiešaného pohybu na promenáde medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi v Bratislave. V stredu (21.3.) o 17.00 h preto organizujú protestnú cyklojazdu, ktorou chcú upozorniť, ako nevýhodné bude, keď budú cyklisti vytlačení na cestu medzi autá a MHD. Spoločnosť Woal, ktorá zmeny na promenáde realizuje, však tvrdí, že neruší existujúcu cyklotrasu a ide jej o bezpečnejší pohyb chodcov i cyklistov na nábreží.



Investor Woal, za ktorým stoja cez svoje firmy J&T Real Estate a Cresco Group, podľa Cyklokoalície začiatkom marca zlikvidoval cyklotrasu na nábreží jej pretretím v celej dĺžke. Vytvorenie zóny zmiešaného pohybu prinesie podľa aktivistov zhoršenie bezpečnosti na nábreží a dôsledkom budú okrem kolízií chodcov s cyklistami aj cyklisti jazdiaci po paralelnej rušnej ceste.



"Okrem kolízií sa obávame aj negatívneho dopadu na 100.000 obyvateľov štvrtého bratislavského obvodu, pre ktorých cyklotrasa R11 na dunajskom nábreží poskytuje priame spojenie s centrom mesta. Stresujúca jazda v dezorganizovanej zóne pri Riverparku či jazda po frekventovanej dvojprúdovej ceste mnohých odradí od ekologického a zdravého dochádzania do práce na bicykli alebo cykloturistiky z centra na Devín," tvrdí Cyklokoalícia. Žiada preto na promenáde medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi vytvoriť oddelenú cestičku pre cyklistov, ktorá prinesie bezpečie cyklistom aj chodcom.



Protestná cyklojazda sa začína v stredu o 17.00 h na Námestí Ľudovíta Štúra. Odtiaľ sa cyklisti po ceste presunú k Mostu Lafranconi, kde sa otočia a budú smerovať naspäť do centra mesta.



Spoločnosť Woal pre TASR minulý týždeň uviedla, že rešpektuje požiadavky všetkých užívateľov promenády, peších aj cyklistov, a preto sa snažila nájsť koncepčné riešenie zohľadňujúce bezpečnosť oboch strán. "Táto zmena žiadnym spôsobom nebráni cyklistom vo využívaní promenády, ani neruší existujúcu cyklotrasu. Osadenie značky C12 – Cestička pre vyznačených užívateľov iba zrovnoprávňuje pohyb chodcov aj cyklistov po nábrežnej promenáde s tým, že na cyklistu prenáša povinnosť chodcov neohroziť," vysvetlila. Toto riešenie podľa investora odsúhlasili ako vhodné všetky zodpovedné útvary hlavného mesta aj Starého Mesta. Výskyt nebezpečných stretov medzi chodcami a cyklistami potvrdil podľa Woal aj prieskum medzi užívateľmi promenády, podľa ktorého až štvrtina respondentov bola svedkom, alebo reálne zažila kolíziu.



"Na základe rozhodnutia operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení sa v záujme väčšej ochrany peších zmenilo značenie na promenáde na zónu zmiešaného pohybu chodcov a cyklistov. Cyklotrasa, ktorá bola súčasťou tohto priestoru, tam aj naďalej ostáva," povedalo hlavné mesto pre TASR.