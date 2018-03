Desiatky ľudí pomohli postarať sa o bezdomovcov ohrozených mrazmi

V novembri 2016 bolo na území Bratislavy sčítaných minimálne 2064 ľudí bez domova. Odhadovaný počet týchto osôb je však podľa organizácií, ktoré s nimi pracujú, 4000 až 5000.

Bratislava 3. marca (TASR) – Na SOS linke občianskeho združenia (OZ) Vagus prijali v predchádzajúcich najmrazivejších dňoch v Bratislave viac ako 60 telefonátov, upozorňujúcich na ľudí bez domova, ktorým v dôsledku zimy hrozí nebezpečenstvo. "Na základe týchto telefonátov sme uskutočnili do noci zo štvrtka na piatok (1.3.-2.3.) 28 výjazdov, v 11 prípadoch sme museli nájdeného človeka transportovať do nocľahárne, prípadne denného centra, aby sme predišli najhoršiemu," uviedol pre TASR projektový riaditeľ OZ Vagus Sergej Kára.



Ocenil taktiež, že prostredníctvom sponzorského daru mohli rozdať 30 ľuďom na ulici teplé spacáky. I prostredníctvom opatrení, ktoré prijalo mesto v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, si predchádzajúce mrazy v hlavnom meste, zdá sa, nevyžiadali obete na životoch medzi ľuďmi bez prístrešia. "Nemáme informácie, že by na ulici niekto zamrzol, čo je aj v porovnaní s inými veľkými mestami na Slovensku veľmi pozitívna správa,“ priznal Kára.



Verejnosť mohla na bezdomovcov, vystavených silným mrazom, upozorniť telefonicky či prostredníctvom mobilnej aplikácie Vagus SOS. I napriek ukončeniu krízového režimu vzhľadom na poľavenie mrazov, sú obe možnosti upozornenia na ľudí bez domova v ohrození stále k dispozícii.



Bratislava vyhlásila v dňoch od 28. februára do 2. marca z dôvodu pretrvávajúcich silných mrazov krízovú situáciu a spoločne s mimovládnymi organizáciami prijala opatrenia na pomoc ľuďom bez domova. Týkali sa bezplatnej celodennej prevádzky nocľahárne Mea Culpa, vytvorenia kontaktných miest v jednotlivých mestských častiach na poskytnutie horúceho čaju a informácií s možnosťami pomoci, zvýšenia hliadok mestskej polície, ako aj neustáleho monitorovania situácie v teréne.



V novembri 2016 bolo na území Bratislavy sčítaných minimálne 2064 ľudí bez domova. Odhadovaný počet týchto osôb je však podľa organizácií, ktoré s nimi pracujú, 4000 až 5000.