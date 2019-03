Odvoláva sa pritom na minuloročnú štatistiku, podľa ktorej celkový počet trestných činov medziročne klesol.

Bratislava 26. marca (TASR) – Bezpečnostnú situáciu v Bratislave považuje polícia za stabilizovanú. Odvoláva sa pritom na minuloročnú štatistiku, podľa ktorej celkový počet trestných činov medziročne klesol. V roku 2018 bolo v hlavnom meste zaevidovaných 8101 trestných činov, čo je o 446 menej ako v roku 2017. Z toho bolo v uplynulom roku objasnených 3803 činov (46,94 percenta). Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave to uvádza v správe o bezpečnostnej situácii v Bratislave za rok 2018, o ktorej bude vo štvrtok (28. 3.) rokovať bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Polícia konštatuje, že v minulom roku v hlavnom meste klesol počet zistených trestných činov, najmä majetkovej (o 398 menej v porovnaní s rokom 2017) a ekonomickej (o 56 menej) trestnej činnosti. Pokles celkového počtu trestnej činnosti bol na území všetkých bratislavských okresov najvýraznejší v Bratislave III ( o 154 menej). Celková kriminalita v jednotlivých bratislavských okresoch bola v Bratislave I v počte 1621, v Bratislave II 2472, Bratislave III 1313, Bratislave IV 955 a 1740 v Bratislave V. "Z hľadiska štruktúry trestnej činnosti, majetková trestná činnosť v roku 2018 tvorila takmer polovicu (47,92 percenta) celkovej trestnej činnosti zaznamenanej na území Bratislavy," píše polícia v správe.



Deklaruje, že z hľadiska vývoja bezpečnostnej situácie v meste boli prijímané opatrenie najmä zvýšením a zefektívnením výkonu hliadkovej činnosti do lokalít, kde dochádza k najčastejšiemu páchaniu trestnej činnosti. Taktiež plánovaním zvýšeného výkonu služby alebo vykonávaním policajných akcií, ktoré boli zamerané hlavne na problematiku takzvanej uličnej trestnej činnosti. "Na zabezpečenie verejného poriadku bolo v Bratislave v roku 2018 vykonaných celkovo 717 bezpečnostných opatrení," spresnila polícia. Svoje hliadky posilňovala v okrese Bratislava I, v centre mesta, najmä počas letnej turistickej sezóny a v predvianočnom období. Polícia taktiež posilnila výkon služby hliadkami poriadkovej, ale aj kriminálnej polície, so zameraním sa na monitoring Obchodnej ulice. V minulom roku tam totiž došlo k úmrtiu občana z Filipín a polícia tam evidovala za minulý rok aj rôznu pouličnú násilnú trestnú činnosť najmä v nočných hodinách.



Z hľadiska dopravnej nehodovosti v Bratislave klesol v roku 2018 počet dopravných nehôd, ale viac nehôd bolo zavinených pod vplyvom alkoholu, o sedem prípadov viac ako v roku 2017. Celkovo sa stalo podľa štatistík polície v minulom roku v Bratislave 1324 dopravných nehôd, pri ktorých bolo šesť osôb usmrtených, 57 ťažko zranených a 367 ľahko zranených.