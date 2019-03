Bratislava bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom 489,78 milióna eur

Rozpočet je vypracovaný ako vyrovnaný. Bežné príjmy na úrovni 318 miliónov eur rastú oproti rozpočtu na rok 2018 o 15 percent.

Bratislava 28. marca (TASR) - Bratislava bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 489,78 milióna eur. Vyplýva to z rozpočtu, ktoré vedenie hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom hodnotí ako základ realizácie kvalitatívnej zmeny v tom, ako Bratislava strategicky plánuje a rozhoduje. Rozpočet s prioritami v doprave, verejnom priestore, bezpečnosti, zeleni, športe či v dostupnosti bývania vo štvrtok jednohlasne odobrili mestskí poslanci. Začiatkom apríla sa tak zruší rozpočtové provizórium, v ktorom Bratislava bola od začiatku tohto roka.



Rozpočet je vypracovaný ako vyrovnaný. Bežné príjmy na úrovni 318 miliónov eur rastú oproti rozpočtu na rok 2018 o 15 percent. Podľa mesta je to predovšetkým vďaka lepšiemu výberu daní z príjmu fyzických osôb na celonárodnej úrovni. "Prebytok bežného rozpočtu vo výške 10,5 milióna eur je spolu so zapojením fondov hlavného mesta, príspevkom zo štátneho rozpočtu a európskych fondov, ako aj finančných operácií použitý na investičné projekty po celej Bratislave vo výške 101 miliónov eur," spresňuje samospráva. Vďaka pozitívnemu vývoju výberu dane z príjmu fyzických osôb a znižovaniu úverového zaťaženia klesá v rozpočte na rok 2019 miera zadlženia mesta na úroveň necelých 49 percent bežných príjmov.



"Som rád, že budem môcť lepšie spávať, v Bratislave končí rozpočtové provizórium. Poslanci schválili rozpočet, ktorý podčiarkuje našu snahu o väčšiu bezpečnosť a kvalitu verejného priestoru, o podporu udržateľnej dopravy a MHD, investície do životného prostredia či zlepšovanie dostupnosti bývania. To sú hlavné piliere tohto rozpočtu," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zároveň informoval, že od pondelka 1. apríla bude na magistráte poverený nový šéf financií Matúš Lupták. Nahradí doterajšieho riaditeľa sekcie financií Radoslava Kasandera.



Jednou z najzásadnejších priorít súčasného vedenia mesta bolo založenie Metropolitného inštitútu Bratislavy ako nástroja rozvoja mesta v oblasti urbanizmu, architektúry, dát, tvorby politík a správy mesta. Na činnosť novej organizácie je v rozpočte určených viac ako 1,4 milióna eur. Inštitút má pripraviť podmienky na architektonické súťaže pre Námestie SNP, Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie či pripraviť zvýšenie fondu nájomných bytov a podporu rozvoja dostupného bývania v meste.



Rozpočet počíta aj s personálnym a technickým posilnením mestskej polície. Vo finančnom vyjadrení sú bežné výdavky na činnosť mestskej polície pre tento rok rozpočtované na viac ako 9,7 milióna eur, čo je v porovnaní s minuloročným rozpočtom o takmer 1,3 milióna eur viac. Mesto chce tiež investovať do rozvoja kamerového systému a údržby verejného osvetlenia. V rozpočte je zahrnutá aj investícia do spustenia celomestskej parkovacej politiky a výstavby viacerých parkovacích plôch. Bežné výdavky na parkovaciu politiku sú rozpočtované vo výške 500.000 eur a sú určené na implementáciu parkovacej politiky. Kapitálové výdavky vo výške 900.000 eur sú určené na mestský systém plateného parkovania, ako je správa digitálneho pasportu parkovacích miest, nákup parkomatov či technológií na kontrolu parkovania. Ďalšie výdavky na úrovni 1,8 milióna eur smerujú na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk.



"Rozpočet financuje veľké investičné projekty ako rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, prípravu Petržalskej električky a ďalších modernizácií existujúcich aj výstavby nových tratí. Okrem toho investuje do realizácie aj prípravy nových cyklotrás, preferencie MHD a rekonštrukcii ciest, chodníkov a križovatiek," uvádza magistrát. Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD pre Dopravný podnik Bratislava je vo výške viac ako 71,5 milióna eur, čo je takmer o 13 miliónov eur viac ako minulý rok.