I. Nesrovnal by mal zaplatiť pokutu od ÚVO, vyzýva R. Tešovič

Bratislava 28. marca (TASR) – Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal by mal uhradiť pokutu, ktorú dostalo hlavné mesto od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre porušenie zákona pri obstaraní zimnej údržby. To zabezpečovalo v decembri 2018 ešte predchádzajúce vedenie hlavného mesta. Vyzýva na to bratislavský mestský poslanec a šéf mestskej finančnej komisie Rastislav Tešovič, podľa ktorého dozrel čas na hmotnú zodpovednosť politikov. Nesrovnal však poslancovi odporúča, aby sa najprv dopodrobna zoznámil s faktmi.



Pokuta bola úradom vyčíslená na 388.006 eur s tým, že pokiaľ bratislavská samospráva bude súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami, pokuta sa v súlade so zákonom zníži o 50 percent na sumu 194.003 eur. Nové vedenie mesta bude rozhodnutie ÚVO rešpektovať a zaplatí nižšiu pokutu.



Tešovič tvrdí, že pokuta od ÚVO nie je len výpadkom rozpočtu mesta. Ako tvrdí, ide o sumu, za ktorú mohla samospráva opraviť 6,5 kilometra chodníkov, osadiť 776 nových lavičiek, vybudovať 15 stredne veľkých detských ihrísk alebo zasadiť viac ako 12.000 nových stromov. "O tieto prostriedky prišli chybou exprimátora Nesrovnala všetci Bratislavčania a našou úlohou bude nájsť v rozpočte dodatočné zdroje, aby zlyhanie bývalého vedenia pocítili obyvatelia hlavného mesta čo najmenej. Tak ako považujeme za normálne nahradiť škodu, ktorú spôsobíme v akomkoľvek inom zamestnaní, malo by byť normálne uhradiť aj škodu, ktorú spôsobia verejní funkcionári. Aj naša skúsenosť z Bratislavy ukazuje, že hmotná zodpovednosť politikov tu mala byť už dávno," vyhlásil poslanec. Prevzatie hmotnej zodpovednosti Nesrovnalom a vrátenie zaplatenej pokuty do rozpočtu mesta by preto malo byť podľa Tešoviča súčasťou štandardnej politickej slušnosti.



"Tak ako som koncom roka 2018 viedol podrobný dialóg na túto tému s nastupujúcim primátorom, odporúčam, aby sa pán poslanec najprv dopodrobna a detailne zoznámil s faktmi. Verejné obstarávanie pripravovali odborné útvary magistrátu a ja som rád, že zimná údržba v Bratislave bola zabezpečená," reagoval pre TASR Nesrovnal.



Bývalý primátor Bratislavy podpísal 3. decembra 2018 ku koncu svojho funkčného obdobia dve zmluvy na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v hlavnom meste dokopy za 7,7 milióna eur s DPH. Firmy A.I.I. Technické služby a FCC Bratislava, s ktorými kontrakt uzavrel, však mesto nevybralo prostredníctvom súťaže, ale priamym rokovacím konaním. "Hlavné mesto porušilo zákon o verejnom obstarávaní, keď nepreukázalo splnenie zákonných podmienok na použitie postupu priameho rokovacieho konania v danej zákazke," zdôvodnilo pokutu ÚVO. Nesrovnal ešte v decembri 2018 pre TASR deklaroval, že mesto postupovalo zákonným spôsobom a s cieľom zabezpečiť službu, ktorá je pre hlavné mesto nevyhnutná. "O celom procese bol opakovane informovaný nastupujúci primátor," podotkol.