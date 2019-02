Bratislava chce dočasne vymeniť predstavenstvá mestských firiem

Vo funkcii riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave chce skončiť Juraj Zikmund, ktorý mesto požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou.

Bratislava 6. februára (TASR) – Bratislava chce vymeniť členov predstavenstiev a dozorných rád v mestských podnikoch. Návrh na odvolanie súčasných šéfov mestských firiem však zatiaľ nedáva. Magistrát o tom v súčasnosti rokuje s mestskými poslancami. Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto.



"Tieto predstavenstvá by mali byť dočasné, kým v transparentných výberových konaniach nebudú zvolené nové vedenia mestských podnikov," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Vo funkcii riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave chce skončiť Juraj Zikmund, ktorý mesto požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou. O jeho žiadosti budú rozhodovať vo štvrtok (7.2.) mestskí poslanci. Poverená riadením organizácie do dňa vymenovania nového riaditeľa má byť Jana Znášiková.



Magistrát už pripravil zásady výberu nových členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava. Vo štvrtok ho predloží na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. Podľa tohto dokumentu by mohli byť noví šéfovia bratislavských mestských podnikov známi v marci alebo apríli. Predchádzať tomu bude spustenie výberových konaní, výber kandidátov do užšieho kola, kontrola a verejné vypočutie. Rozhodovať bude výberová komisia, následne primátor a konečné slovo bude mať mestské zastupiteľstvo.



Nové vedenie hlavného mesta deklaruje, že chce obsadiť kľúčové pozície v mestských firmách osobami, u ktorých neexistuje podozrenie na napojenie na podnikateľské skupiny, a ktoré svojou činnosťou nebudú škodiť záujmom mesta. Samospráva preto plánuje v rámci výberového procesu zaviesť kontrolu integrity uchádzačov.



Základné kritéria na výber členov predstavenstiev sú napríklad vysokoškolské vzdelanie, bezúhonnosť, prax v riadení aspoň tri roky, manažérske či profesijné skúsenosti, ale aj prezentácia predstavy o riadení mestskej firmy. Riadenie výberového procesu bude mať na starosti politicky - primátor a mestské zastupiteľstvo, manažérsky - gestor výberových konaní a odborne - výberová komisia i etický poradca.



Výberová komisia, ktorú menuje primátor, bude podľa zásad zodpovedať za výber kandidátov do užšieho kola, za ich vypočutie a za odporúčania pre primátora, ktorých kandidátov vybrať. Komisia má mať päť členov. Podľa dokumentu ju bude tvoriť zástupca primátora (predseda komisie), externý odborník v oblasti výberu ľudských zdrojov, externý odborník z oblasti manažmentu a dvaja nestáli členovia (jeden nominovaný mestským zastupiteľstvom a jeden externý odborník z oblasti pôsobenia mestského podniku).



Zásady sa vzťahujú na akciové spoločnosti, kde má hlavné mesto stopercentný alebo rozhodujúci vplyv. Medzi ne patria najmä firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Dopravný podnik Bratislava (DPB), Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) či Metro.