Bratislava chce mať viac obyvateľov svojho mesta, pomôže si kampaňou

Nahlásenie trvalého pobytu v Bratislave je jednoduchý úkon.

Bratislava 2. mája (TASR) – Mesto Bratislava začína kampaň na podporu prihlasovania trvalých pobytov obyvateľov v našom hlavnom meste, informovalo jeho vedenie na stredajšej tlačovej konferencii. Podľa neho je veľa ľudí, ktorí sem prichádzajú z iných miest Slovenska a dlhodobo žijú na úkor Bratislavčanov, pretože trvalý pobyt majú inde.



"Je to nefér voči našim obyvateľom i mestu, ktorému chýbajú financie na cesty a iné nutné potreby. Keď niekde žijem, mal by som sa podieľať na tom, kde žijem. Bratislava je dlhodobo podfinancovaná. Môže za to veľmi zle pripravené, odkokumikované a urobené sčítanie ľudí v roku 2011. Veľa z nich nechápalo, prečo tam majú dať správne údaje a nevenovali tomu dostatočnú pozornosť. Bratislave vypadlo z registra viac ako 50.000 ľudí, čo znamená strata vyše 10 miliónov eur ročne od štátu. Za sedem rokov je to viac ako 70 miliónov eur, o ktoré sme prišli. Verím, že sčítanie v roku 2021 prinesie reálny obraz a tým mestu aj lepšie financie," povedal primátor Ivo Nesrovnal.



Spolu s troma námestníkmi pripomenul dôležitosť a potrebu uvedomenia si každého občana, aby sa prihlásil tam, kde žije. Nahlásenie trvalého pobytu v Bratislave je jednoduchý úkon. Navyše má rôzne výhody počnúc rezidenčnou kartou na parkovanie cez ľahšie získanie umiestnenia pre dieťa do jasieľ a základnej školy, ale aj v zdravotných, opatrovateľských a iných službách. Rôzne výhody možno získať i Bratislavskou mestskou kartou.



"Podľa prieskumu SIM kariet v mobile sa zistilo, že v nedeľu večer prichádza do Bratislavy a odchádza z nej v piatok večer okolo 200.000 ľudí. To znamená, že tu cez týždeň žijú. Keby sa všetci prihlásili, každý nový Bratislavčan prinesie pre mesto 300 eur. Vynásobte si to a je to veľké číslo," dodal primátor.



Kampaň mesta sa začína od štvrtka (3.5.) na internetovej stránke Bratislavy. Bude aj v plagátovej i osobnej forme v uliciach a potrvá do nasledujúceho sčítania ľudí na Slovensku.