Bratislava chce navýšiť rozpočet mestskej polície o milión eur

Hoci v Bratislave pôsobí najviac mestských policajtov spomedzi slovenských miest, pri prepočte na obyvateľov je v Bratislave na jedného mestského policajta až 1589 obyvateľov.

Bratislava 10. februára (TASR) – Vedenie mesta Bratislavy navrhuje navýšiť rozpočet mestskej polície pre tento rok o jeden milión eur. Schváliť to ešte musí mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní návrhu tohtoročného mestského rozpočtu. Povedal to primátor Bratislavy Matúš Vallo, argumentuje tým, že otázka bezpečnosti v hlavnom meste je mimoriadne dôležitá.



"Nemôžeme si dovoliť prizerať sa, ako v Bratislave, dokonca v samotnom centre mesta, vznikajú 'no go' zóny, kde je lepšie vôbec nejsť, alebo tadiaľ len prejsť," povedal primátor. Hlavné mesto vyčlenilo pre bratislavskú mestskú políciu v roku 2018 vyše 8,7 milióna eur a v prognóze svojich výdavkov na rok 2019 a 2020 počíta samospráva s postupným navýšením financií. "Čaká nás schvaľovanie mestského rozpočtu, v ktorom chceme mestskej polícii dať milión eur navyše. Chceme, aby ľudia pocítili zmenu," uviedol Vallo.



Mestskú políciu v hlavnom metre trápi aj nedostatok policajtov. Hoci v Bratislave pôsobí najviac mestských policajtov spomedzi slovenských miest, pri prepočte na obyvateľov je v Bratislave na jedného mestského policajta až 1589 obyvateľov. Hlavné mesto poukazuje, že napríklad v Košiciach je na jedného mestského policajta 1014 a v Žiline približne 927 obyvateľov. "S týmto sa nemôžeme uspokojiť a počet mestských policajtov musíme zvýšiť," tvrdí Vallo. Mesto sa chce zamerať aj na profesionalizáciu a vzdelávanie policajtov. Ďalšou dôležitou výzvou je podľa bratislavskej samosprávy aj posilnenie viditeľnosti mestskej polície v uliciach, a to zintenzívnením peších hliadok. Aj pre zabezpečenie týchto cieľov navrhuje primátor navýšenie rozpočtu mestskej polície pre rok 2019.



Od piatka (8.2.) pôsobí vo funkcii náčelníka bratislavskej mestskej polície bývalý šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Marek Gajdoš. Deklaruje, že sa bude snažiť, aby ľudia začali vnímať mestskú políciu ako funkčný útvar a aby jej viac dôverovali. "Budeme sa snažiť u príslušníkov zvýšiť záujem o túto službu, aby ju naozaj vnímali ako službu a aby aj oni vo vlastných očiach stúpli, odborne, profesne a výkon ich činnosti bol efektívnejší. Toto môže mať psychologický efekt, že samotní príslušníci budú aj navonok inak pôsobiť," povedal Gajdoš. Ako tvrdí, môže to prilákať aj ďalších záujemcov, keď budú vidieť, že mestský policajt v Bratislave je človek na správnom mieste a nie je zbytočný.



Gajdoš vo funkcii nahradil Ivana Lechnera, ktorý bratislavských mestských policajtov viedol doteraz. Lechner v štruktúrach mestskej polície ostáva aj naďalej. S mestom bude spolupracovať pri organizácii a zabezpečovaní parkovacej politiky v meste.