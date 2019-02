Bratislava chce v budúcnosti vlastný komunálny podnik

Bývalý bratislavský primátor Nesrovnal uviedol, že mesto vďaka podniku bude mať priamy dosah na okamžitý výkon údržby, dokáže lepšie pomáhať mestským častiam a lepšie reagovať na havarijné situácie.

Bratislava 22. februára (TASR) – Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v hlavnom meste na roky 2019 až 2022 v hodnote 49,5 milióna eur s DPH. Magistrát obstaráva prostredníctvom inovatívneho dynamického nákupného systému a deklaruje, že počíta v budúcnosti so vznikom vlastného komunálneho podniku, ktorý bude mať na starosti letnú a zimnú údržbu komunikácií. Doteraz si tieto služby musí mesto objednávať u súkromníka.



Do dynamického nákupného systému sa podľa mesta môže kedykoľvek počas štvorročného obdobia po splnení podmienok prihlásiť akákoľvek spoločnosť, ktorá by chcela poskytovať hlavnému mestu služby zimnej a letnej údržby. "Mesto detailne špecifikuje zákazku, a to vecne, napríklad ručné čistenie komunikácií aj miestne, napríklad mestská časť Staré Mesto. Každá v dynamickom nákupnom systéme kvalifikovaná firma, ktorá spĺňa pre danú konkrétnu zákazku nastavené podmienky, bude môcť predložiť ponuku," vysvetlil pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Zákazky môže mesto zadávať dlhodobé, teda na celú zimnú alebo letnú sezónu, taktiež aj krátkodobé či jednorazové. Počas trvania dynamického nákupného systému je možné zadať ľubovoľný počet zákaziek, ľubovoľnému počtu dodávateľov. "Zriadenie dynamického nákupného systému však nezaväzuje hlavné mesto k uzatvoreniu žiadnej zmluvy ani k vyčerpaniu predpokladaného objemu finančných prostriedkov," podotkol Bubla. Mesto vidí výhodu v systéme v tom, že nedochádza k zúženiu trhu na tri firmy, ako napríklad pri rámcovej dohode, ale vytvára predpoklady pre širšiu hospodársku súťaž počas štyroch rokov.



Súčasné i bývalé vedenie hlavného mesta tvrdí, že v budúcnosti letnú a zimnú údržbu komunikácií i cestnej zelene v Bratislave má mať na starosti mestský komunálny podnik. Bývalý bratislavský primátor Ivo Nesrovnal uviedol, že mesto vďaka podniku bude mať priamy dosah na okamžitý výkon údržby, dokáže lepšie pomáhať mestským častiam a lepšie reagovať na havarijné situácie. Avizoval však, že založenie firmy bude finančne, logisticky i právne náročné. Aj súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo deklaruje záujem vytvoriť komunálny podnik mesta s účasťou mestských častí. "Snahou mesta bude aj v zastupiteľstve nájsť pre tento krok podporu a čím skôr začať reálne pracovať na jeho založení," uviedla začiatkom tohto roka bratislavská samospráva.