AKTIVISTI: Developer zlikvidoval cyklotrasu v Bratislave.On to odmieta

Cyklokoalícia tvrdí, že investor ešte v roku 2016 na úseku medzi bývalým PKO a Mostom Lafranconi vymenil povrch a úmyselne neobnovil pôvodné dopravné cykloznačenie.

Bratislava 14. marca (TASR) – Hlavná mestská cyklotrasa na dunajskom nábreží, ktorá spája v Bratislave mestskú časť Karlova Ves s centrom mesta, je zlikvidovaná. Upozorňuje na to občianske združenie Cyklokoalícia, podľa ktorej je za tým developer Woal (predtým Henbury Development), čím má porušovať záväzné dokumenty ako územný plán za účelom uprednostňovania svojich záujmov pred záujmami Bratislavčanov. Investor i mesto však tvrdia, že táto zmena žiadnym spôsobom nebráni cyklistom vo využívaní promenády, ani neruší existujúcu cyklotrasu.



Investor Woal, za ktorým stoja cez svoje firmy J&T Real Estate a Cresco Group, podľa Cyklokoalície v piatok (9.3.) zlikvidoval cyklotrasu na nábreží jej pretretím v celej dĺžke. "Tento krok predstavuje flagrantné porušenie územného plánu mesta s oficiálnym súhlasom magistrátu a mestskej časti Staré Mesto," tvrdí združenie. Developer podľa neho navyše zavádza aj o množstve nehôd a kolízií na nábreží, keďže štatistiky bratislavskej dopravnej polície tu majú evidovať za rok 2017 iba jednu nehodu. Cyklokoalícia tvrdí, že investor ešte v roku 2016 na úseku medzi bývalým PKO a Mostom Lafranconi vymenil povrch a úmyselne neobnovil pôvodné dopravné cykloznačenie. "Ešte predtým nevhodným návrhom zástavby a zabratím dvoch tretín ostatku nábrežnej promenády s terasami natlačil chodcov aj cyklistov do priestoru šírky priemerného sídliskového chodníka," podotklo združenie.



Prezident Cyklokoalície Daniel Duriš vyzýva primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby zabezpečil rekonštrukciu cyklotrasy v úseku Most SNP - Most Lafranconi a zasadil sa o odstránenie reklám a terás, ktoré tvoria prekážku v úzkom priestore pred komplexom Riverpark. Cyklokoalícia už vypracovala návrh premeny tejto promenády, ktorý obsahuje posunutie cyklotrasy zo stredu smerom k zeleni a oddelenie pásom zelene a lavičkami.



Spoločnosť Woal pre TASR uviedla, že rešpektuje požiadavky všetkých užívateľov promenády, peších aj cyklistov, a preto sa snažila nájsť koncepčné riešenie zohľadňujúce bezpečnosť oboch strán. "Táto zmena žiadnym spôsobom nebráni cyklistom vo využívaní promenády, ani neruší existujúcu cyklotrasu. Osadenie značky C12 – Cestička pre vyznačených užívateľov iba zrovnoprávňuje pohyb chodcov aj cyklistov po nábrežnej promenáde s tým, že na cyklistu prenáša povinnosť chodcov neohroziť," vysvetlila. Toto riešenie podľa investora odsúhlasili ako vhodné všetky zodpovedné útvary hlavného mesta aj Starého Mesta. Výskyt nebezpečných stretov medzi chodcami a cyklistami potvrdil podľa Woal aj prieskum medzi užívateľmi promenády, podľa ktorého až štvrtina respondentov bola svedkom, alebo reálne zažila kolíziu.



Po rekonštrukcii nábrežia v roku 2016 sa podľa hlavného mesta výrazne zvýšil pohyb chodcov i cyklistov v tomto priestore. To vyústilo do zvýšeného počtu kolíznych situácií, a preto bolo potrebné nastaviť pravidlá. "Na základe rozhodnutia Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení sa však v záujme väčšej ochrany peších zmenilo značenie na promenáde, na zónu zmiešaného pohybu chodcov a cyklistov. Cyklotrasa, ktorá bola súčasťou tohto priestoru, tam aj naďalej ostáva," uviedlo hlavné mesto pre TASR.