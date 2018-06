Do boja o kreslo starostu Petržalky vstupuje aj poslanec O. Kríž

Využiť chce niekoľkoročné skúsenosti komunálneho poslanca, na zmenu ponúka aj dostatok svojej energie.

Bratislava 29. júna (TASR) – Do boja o kreslo starostu bratislavskej Petržalky v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách v piatok oficiálne vstúpil aj miestny a mestský poslanec Oliver Kríž. O priazeň voličov sa bude uchádzať s podporou lokálnej strany Mladá Petržalka. Využiť chce niekoľkoročné skúsenosti komunálneho poslanca, na zmenu ponúka aj „dostatok svojej energie“.



"Som presvedčený, že Petržalka potrebuje istý impulz. Nikto nepopiera, že Petržalka urobila obrovský kus práce. Za posledné dekády sa z okrajovej mestskej časti, ktorá nemala príliš dobré meno aj na drogovej scéne, posunula do úplne inej polohy. Je to veľmi lukratívna, krásna mestská časť a nemá sa za čo hanbiť," uviedol Kríž na tlačovej besede pri príležitosti ohlásenia svojej kandidatúry. Napriek tomu však vidí dlhodobo neriešené problémy a mestská časť preto podľa neho potrebuje opäť spraviť krok vpred. "Potrebuje dynamiku, impulz a modernú víziu," doplnil Kríž.



Volebný program je rozdelený na tri oblasti. Prvou je doprava, ktorú označuje za kľúčovú. Druhou oblasťou sú verejné priestory, vrátane výsadby nových drevín a revitalizácie území a treťou oblasťou má byť fungujúci miestny úrad a kvalitné služby samosprávy.



Medzi starostovské priority zaraďuje dokončenie električkovej trate v Petržalke. "Nie je to vec, ktorá by pripadala prioritne starostovi, ale dobrý starosta, ktorý má pod palcom stavebný úrad, musí tlačiť na mesto a byť motorom. Aby mesto, ktoré je realizátorom, zrýchlilo výstavbu a aby sme to stihli v požadovanom termíne," zdôraznil Kríž.



Za závažný problém považuje parkovanie, ktoré obmedzuje nielen motoristov, ale aj tých, ktorí auto nevlastnia. "Treba urobiť elementárny poriadok," podotkol Kríž s tým, že konečne by sa mali zaviesť radikálne riešenia a systém rezidentského parkovania. S dopravou súvisí tiež budovanie bezpečných a stavebne oddelených cyklotrás. "Je to veľká vec, otvorene hovorím, že to asi nestihneme za štyri roky. Ale viem naštartovať proces, aby bol v ďalšom období dokončený, mnou alebo niekým iným," priznal Kríž.



Doriešiť treba podľa neho tiež negatívne dedičstvo bývalého režimu, keď sa vysádzali rýchlorastúce, avšak alergénne dreviny. Každá nová výsadba by tak mala po novom obsahovať nealergénne dreviny, najmä ihličnany. V oblasti školstva sa chce zamerať hlavne na vyriešenie nedostatočných kapacít materských škôl. V tomto prípade v rámci opatrení navrhuje okrem zvyšovania kapacít škôlok aj zmenu kritérií pre prijímanie detí. Rozhodujúcim by nemal byť podľa neho vek dieťaťa, ale to, aby dieťa a minimálne jeden z rodičov mal trvalý pobyt v mestskej časti.



Venovať sa chce tiež Námestiu republiky ako centrálnemu námestiu v Petržalke. To má podľa neho nevyužitý potenciál, v budúcnosti by to mohol byť priestor stretnutí a sezónnych trhov.



Do boja o získanie postu starostu Petržalky v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách sa už oficiálne zapojil miestny a mestský poslanec Ján Hrčka, aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová a súčasný vicestarosta Ján Bučan. Kandidovať bude aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá a mestský i krajský poslanec Marian Greksa. Zabojovať o priazeň voličov zvažuje aj občiansky aktivista Miroslav Dragun. Súčasný starosta Petržalky Vladimír Bajan sa zatiaľ nerozhodol, či sa o starostovské kreslo bude uchádzať znova.