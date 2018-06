Dobrovoľníci vyčistia areál hradu Devín a antickej Gerulaty

Do akcie sa zapojí približne 160 dobrovoľníkov.

Bratislava 8. júna (TASR) – Dobrovoľníci budú v piatok v Bratislave čistiť areál hradu Devín a areál antickej Gerulaty v Rusovciach. Zapoja sa tak do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis. Medzi dobrovoľníkmi budú aj zamestnanci bratislavského magistrátu, Múzea mesta Bratislavy a mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.



Do akcie sa zapojí približne 160 dobrovoľníkov, z toho 119 sa prihlásilo na čistenie areálu hradu Devín a 45 na čistenie Antickej Gerulaty. "Aktivity na hrade Devín sú zamerané na čistenie časti areálu od náletovej zelene a odpadkov, kamennej sute, maľovanie drevených prvkov," priblížila Onufer. Mestské múzeum Bratislavy dobrovoľníkom umožní pomôcť aj pri prácach na archeologickom výskume. Aktivity na antickej Gerulate v Rusovciach sú zamerané na čistenie areálu od náletovej zelene, úpravu areálu, natieranie lavičiek a plota.



Hlavné mesto sa do tejto celoslovenskej dobrovoľníckej akcie zapája už tretí rok, pričom prvé čistenie sa uskutočnilo v roku 2016 ako doplnková aktivita s dobrovoľníckym rozmerom pre podporu projektu sprístupnenia horného hradu Devín verejnosti.