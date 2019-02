Dopravné uzávery v Bratislave od piatka obmedzia aj niektoré linky MHD

Od 15. februára približne od 20.00 h budú z dôvodu výstavby napojenia rýchlostnej cesty R7 na Bajkalskú a Prístavnú ulicu a na diaľnicu D1 uzavreté prejazdy okružnou križovatkou Prievoz (rondel).

Bratislava 10. februára (TASR) – Rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré v Bratislave nastanú od piatka 15. februára, sa dotknú aj niektorých liniek bratislavskej MHD. Ide najmä o linky 70, 74, 87, N74, 21, 25, 50, 70, 88, 205, N61 a X72. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.



Od 15. februára približne od 20.00 h budú z dôvodu výstavby napojenia rýchlostnej cesty R7 na Bajkalskú a Prístavnú ulicu a na diaľnicu D1 uzavreté prejazdy okružnou križovatkou Prievoz (rondel). Linky 70, 74 a N74 budú preto v úseku medzi zastávkami Prístavný most a Lúčna premávať popod okružnú križovatku Prievoz. Linka 87 - smer Astronomická sa od zastávky Prístav obráti pri čerpacej stanici a bude smerovať vpravo na Plynárenskú, na okružnej križovatke prvým výjazdom na Mlynské nivy, na Bajkalskú popod okružnú križovatku Prievoz (rondel), kde sa od zastávky Lúčna napojí na svoju trasu. Linka 87 - smer Ovsište bude jazdiť od zastávky Lúčna po trase priamo popod okružnú križovatku Prievoz (rondel), obráti sa do opačného smeru prostredníctvom mimoúrovňovej križovatky s Prievozskou ulicou, pôjde cez Bajkalskú a zjazdom na Prístavnú ulicu, kde sa od zastávky Prístav napojí na svoju trasu.



Od pondelka 18. februára bude pre celkovú rekonštrukciu komunikácie Mlynské nivy vylúčená doprava, a to v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Karadžičovou ulicou. Na Páričkovej ulici bude preto zavedená obojsmerná premávka MHD. K zmenám dôjde aj v prípade tunajších zastávok MHD. Na Páričkovej zriadia zastávky Autobusová stanica, Cvernovka. Na Mlynských nivách za križovatkou s Karadžičovou ulicou (smer Špitálska) zriadi zastávku Ul. 29. augusta. Tieto zmeny sa dotknú liniek MHD 21, 25, 50, 70, 88, 205, N61 a X72. Linka 50 bude jazdiť obojsmerne medzi zastávkami Dulovo námestie a Twin City po trase Páričkova, Karadžičova a Dostojevského rad. Linka 70 bude jazdiť obojsmerne medzi zastávkami Novohradská a Malá scéna po trase Košická, Landererova, Dostojevského rad, neobslúži však zastávku Twin City. Zastavovať však bude na zastávkach Košická, Autobusová stanica, Prístavná a Panorama City.



Linka 205 bude jazdiť obojsmerne medzi zastávkami Kulíškova a Ul. 29. Augusta po trase Páričkova, Karadžičova a Ul. 29. augusta. Neobslúži zastávku Cvernovka na Svätoplukovej ulici. Zastaví na zastávkach Cvernovka na Páričkovej ulici, Autobusová stanica na Páričkovej ulici a na zastávke Ul. 29. augusta. Linka N61 bude jazdiť obojsmerne medzi zastávkami Dulovo námestie a Ul. 29. augusta po trase Páričkova, Karadžičova a Ul. 29. augusta. Linka X72 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Novohradská a Ul. 29. augusta po trase Svätoplukova, Páričkova, Karadžičova a Ul. 29. augusta.



Viac informácií nájdu cestujúci na webe DPB alebo na www.zvladneme.to.