Dúbravskí seniori opäť športovali, samospráva ich podporuje

Ženy a muži nad 60 rokov si vyskúšali svoje telesné schopnosti aj pohybovú šikovnosť v šiestich disciplínach.

Bratislava 17. mája (TASR) – V športovom areáli Parku Pekníkova v bratislavskej Dúbravke bolo vo štvrtok rušno. Samospráva tejto mestskej časti organizovala štvrtý ročník Športových hier seniorov Dúbravky.



Ženy a muži nad 60 rokov si vyskúšali svoje telesné schopnosti aj pohybovú šikovnosť v šiestich disciplínach: behu na 50 a 100 metrov, hode gumeným granátom na cieľ, hode medicinbalom do diaľky, kope futbalovou loptou na malú bránku a hode lopty na basketbalový kôš. Súťažili v troch vekových kategóriách a najlepší si odniesli medaily.



"Zvíťazili ste všetci, ktorí ste prišli," povedal na záverečnom vyhodnotení starosta Dúbravky Martin Zaťovič.



Podľa neho aj týmto tradičným podujatím dávajú skôr narodeným príležitosť k aktívnej činnosti, aby nesedeli pred televízorom. Pre niektorých je to aj celoročná motivácia k športovaniu. Okrem samostatnej činnosti v štyroch denných centrách – kluboch dôchodcov organizuje samospráva alebo dúbravská Jednota dôchodcov rôzne výlety, turistické pochody s opekačkou, kultúrne a iné podujatia.



"Seniorom sme zvýšili podporu na stravu, čo sa prejavilo v záujme. Kým v roku 2014 ich chodilo na obed do školskej jedálne okolo 20, teraz je to vyše 200. Takto si šetria peniažky a majú postarané o stravu," uviedol pre TASR starosta.



K ďalším voľne prístupným aktivitám pre všetkých dúbravských seniorov patria rôzne prednášky. Najbližšie môžu využiť stretnutie s doktorom Jurajom Wendlom v pondelok 21. mája v rámci edukačného programu Nedajte zlomenine šancu. Určená je najmä pre mužov a ženy nad 60 rokov, ľudí s poruchou rovnováhy, zhoršenou pohyblivosťou, s výraznejšou poruchou zraku, s ľahkým preriednutím kostí (osteopénia) aj pre pacientov so závažným preriednutím kostí (osteoporóza). Lekár porozpráva aj o riziku pádov, nebudú chýbať praktické rady, ako vlastným úsilím možno znížiť riziko zlomenín, napríklad pohybom, životosprávou alebo špeciálnym cvičením.