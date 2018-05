Firma Vassal EKO predstavila novú automatizovanú separačnú linku

S Vassal EKO je aktuálne spájaná aj rozsiahla nelegálna skládka v bratislavských Podunajských Biskupiciach, firma sa však od nej dištancuje.

Bratislava 22. mája (TASR) – Firma Vassal EKO v utorok predstavila novú automatizovanú separačnú linku, ktorú postavila v priestoroch dotrieďovacieho závodu mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vo Vlčom hrdle v Bratislave. S Vassal EKO je aktuálne spájaná aj rozsiahla nelegálna skládka v bratislavských Podunajských Biskupiciach, firma sa však od nej dištancuje.



Miera vytriedenia odpadu zo žltých kontajnerov na plast a modrých kontajnerov na papier sa má vďaka novej separačnej linke a použitiu inovatívnych technológií zvýšiť viac ako dvojnásobne. Linka dokáže v priebehu hodiny precízne dotriediť až tri tony predseparovaného odpadu a následne druhotné suroviny zlisuje do balíkov určených na recykláciu.



"Linka triedi odpad na základe spektrofotometrie, čo v praxi znamená, že každý predmet nasvieti silným halogénovým svetlom a na základe správania sa odrazeného lúča senzory vyhodnotia, o aký typ odpadu sa z hľadiska materiálového zloženia, farby aj veľkosti jedná," vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Vassal EKO Martin Andrejčák. Firma do zefektívnenia spracovania odpadu v Bratislave doteraz podľa jeho slov investovala viac než 12 miliónov eur z vlastných zdrojov. Linka dokáže vytriediť a lisovať plasty, papier, tetrapakové obaly aj plechovky, v budúcnosti sa počíta aj s inými surovinami.



Softvér linky zároveň priebežne zbiera a vyhodnocuje digitálne dáta o kvantite a kvalite vytriedeného odpadu. Tie môžu byť v budúcnosti využité napríklad aj pri určovaní poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu. Predseparovaný odpad z nádob na plasty a papier bol podľa Vassal EKO doteraz v hlavnom meste dotrieďovaný len ručne. Chýbajúca automatizovaná triediaca linka v Bratislave sa podľa firmy negatívne odrážala najmä na efektivite vytriedenia druhotných surovín.



Už niekoľko týždňov sa prešetruje podozrenie, či OLO nevyváža odpad na nelegálnu skládku do Podunajských Biskupíc, ktorá sa nachádza v blízkosti areálu Vassal EKO. V ňom táto firma dočasne pre mestskú spoločnosť OLO triedi a lisuje papier i plasty. Vedenie OLO podozrenie na vývoz odpadu na nelegálnu skládku odmieta a odvoláva sa aj na GPS vozidiel. OLO zároveň uviedlo, že dotrieďovanie plastov a papiera bude od júna prebiehať na novej automatizovanej separačnej linke vo Vlčom hrdle, ktorú v utorok predstavili.



Vassal EKO sa dištancuje od nelegálnej skládky a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Kopec s odpadom sa však napriek tomu zaviazala spoločnosť odstrániť, na jej mieste chce totiž postaviť ďalšie ekologické triediace linky. Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy.