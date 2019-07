Bratislavskí hasiči varujú pred zvýšeným rizikom požiarov

Výstraha sa týka lesných pozemkov a ich ochranného pásma 50 metrov od hranice lesného pozemku.

Bratislava 19. júla (TASR) – Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch Bratislavy. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Výstraha sa týka lesných pozemkov a ich ochranného pásma 50 metrov od hranice lesného pozemku. V rámci nich hasiči zakazujú fajčiť, používať otvorený plameň so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V súvislosti s prevenciou hasiči taktiež zakazujú odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru.



Výstraha platí od piatka 9.00 h do odvolania.