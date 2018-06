Hlavné mesto bude mať od soboty svoju dáždnikovú ulicu

Historicky prvú dáždnikovú ulicu otvára v Bratislave Galéria Nedbalka spolu s partnermi, inšpirovaná je krížikovou výšivkou z okolia Vajnôr a maľbami Ľudovíta Fullu.

Bratislava 30. júna (TASR) – Bratislava bude mať od soboty svoju dáždnikovú ulicu, a to na Nedbalovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



Inštalácia 70 dáždnikov je súčasťou druhého ročníka Urban Art Festivalu vol.2, ktorý sa koná v sobotu a v nedeľu (1.7.) v uliciach hlavného mesta. Hlavným organizátorom festivalu je Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, BSK ho spoluorganizuje.



Historicky prvú dáždnikovú ulicu otvára v Bratislave Galéria Nedbalka spolu s partnermi, inšpirovaná je krížikovou výšivkou z okolia Vajnôr a maľbami Ľudovíta Fullu. Ako TASR informovala riaditeľka galérie Lucia Gunišová Pavuková, dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda, farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, vo Veľkej Británii, Nemecku či Španielsku.



"Župa si za svoj zobrala projekt, ktorý je turistickým lákadlom pre domácich, ale aj zahraničných turistov. O 17.00 h sa pokúsime prekonať minuloročný rekord v počte otvorených dáždnikov na jednej ulici. Vlani ich bolo 276, tento rok by sme chceli, aby ich bolo 400," vysvetlil predseda BSK Juraj Droba. Stála inštalácia 70 dáždnikov bude na Nedbalovej ulici do 30. septembra.



Dáždniková ulica je súčasťou festivalu, ktorý bude celý víkend v hlavnom meste. Na návštevníkov čaká šesť pódií, 40 vystúpení, aktivity pre deti aj dospelých, bublinková šou, občerstvenie od lokálnych producentov, vínna ulička, predajcovia hamburgerov z celej Európy či remeselné pivovary.



Podujatie sa uskutoční na Hlavnom námestí, tam bude dominovať latino a funky hudba. Detskú zónu, ako aj folklórne tradície nájdu návštevníci na Hviezdoslavovom námestí. Pred Starou tržnicou si prídu na svoje priaznivci jazzu. Kamenným námestím bude znieť štýl indie a na Tyršovom nábreží zase rock a pop, tam bude zároveň aj Beer and Burger Fest.



V uliciach Starého mesta ľudia stretnú choduliarov, najvyšších remeselníkov a bude tam aj cirkusová šou. Celý program festivalu nájdu záujemcovia na webovej stránke www.urbanartfestival.sk.