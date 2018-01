Bratislava poskytne dotáciu na projekty pre ľudí bez domova

Hlavné mesto v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo na tieto účely 150.000 eur.

Bratislava 3. januára (TASR) – Neziskové organizácie, občianske združenia či nadácie môžu do konca januára požiadať hlavné mesto SR Bratislavu o dotáciu pre svoje projekty, zamerané na integráciu a postupnú resocializáciu ľudí bez domova. Metropola v tohtoročnom rozpočte vyčlenila na tieto účely 150.000 eur.



"Podporu integračných projektov pre ľudí bez domova považujeme za najefektívnejšiu pri celkovej komunitnej rehabilitácii tejto skupiny," uviedol v tejto súvislosti primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Pripomenul, že v rámci zefektívnenia poskytovania dotácie boli upravené pravidlá pre ich poskytovanie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta.



Cieľom výzvy je podpora integračných procesov, ich inovácií a ďalších inovatívnych projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave. Ide najmä o oblasť sociálneho začleňovania so zameraním na podporu zdravia, právnu pomoc, duchovnú pomoc, psychologickú pomoc, využitie voľného času, tréning sociálnych zručností, vzdelávanie, pomoc v komunite, tvorivé dielne a ďalšie aktivity.



Oprávneným žiadateľom je právnická osoba, ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto a je oprávnená poskytovať sociálnu starostlivosť na základe Rozhodnutia o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo Registračnej karty poskytovateľa sociálnej služby.