Kandidovať na starostu Ružinova chce aj ekonóm a poslanec M. Chren

Bratislava 30. mája (TASR) – Záujem o starostovské kreslo v bratislavskom Ružinove má aj ekonóm a bratislavský mestský poslanec Martin Chren. Ten v stredu ohlásil kandidatúru a v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách chce kandidovať ako nezávislý, s podporou Tímu Ružinov.



Súčasné vedenie mestskej časti je podľa neho bez energie, permanentne zlyháva pri plnení základných funkcií a prehlbuje nedôveru medzi obyvateľmi. Svoju kandidatúru preto odôvodňuje potrebou zmeny, obzvlášť po 15 rokoch, kedy sa vo funkciách striedajú rovnakí politici. "Neustále počúvame o tom, ako vyriešia divokú výstavbu, 'Hirošimu', parkovanie, výtlky na cestách, škôlky, ale neposunuli sme sa ani o krok," skonštatoval Chren.



O priazeň voličov sa chce uchádzať s Plánom pre Ružinov. Ten je rozdelený do troch základných oblastí, a to zabezpečenie každodenného servisu pre občanov, počnúc efektívnym fungovaním úradu, ochránenie vzácnych častí Ružinova pred developermi a zahusťovaním a garantovanie korektných vzťahov medzi starostom a zastupiteľstvom. "Starosta nemá s poslancami bojovať a sabotovať ich návrhy len preto, že nie sú jeho. Občania na to doplácajú," doplnil Chren. Zasadiť sa chce napríklad aj o spustenie rezidenčného parkovania pre Ružinovčanov do roka a do dňa od volieb.



Ružinovským starostom chce byť aj advokát, mestský i krajský poslanec Ján Buocik, ktorý svoju kandidatúru ohlásil v polovici mája. O hlasy voličov sa uchádza ako nezávislý kandidát.