Bratislavská Karlova Ves spustila výstavbu novej lodenice

Stará lodenica zostane zachovaná, nová vyrastie v jej bezprostrednej blízkosti.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Bratislavská mestská časť Karlova Ves spustila výstavbu novej lodenice. Úspešne ukončila proces verejného obstarávania zhotoviteľa tejto stavby, ktorá bude slúžiť vodákom aj verejnosti. Nová lodenica by mala byť podľa zmluvných podmienok postavená do 16 mesiacov. TASR o tom informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes.



Na začiatok výstavby novej lodenice čaká verejnosť podľa karloveskej starostky Dany Čahojovej od roku 2007, keď sa predali pozemky v karloveskej zátoke súkromnému investorovi. "Úspešne sme zavŕšili verejné obstarávanie. Máme dostatok finančných prostriedkov, odovzdali sme stavenisko a púšťame sa do tejto stavby. Tešíme sa, že športovcom čoskoro odovzdáme nový dôstojný športový stánok," povedala Čahojová. Stará lodenica zostane zachovaná, nová vyrastie v jej bezprostrednej blízkosti.



Novú lodenicu postaví spoločnosť Ligneus z Krásna nad Kysucou. Vo verejnom obstarávaní cez elektronické trhovisko ponúkla z troch uchádzačov najnižšiu cenu výstavby za 629.280 eur vrátane DPH. Karlova Ves si na výstavbu nebude brať úver. Na výstavbu má dostatok finančných prostriedkov.



"Súčasťou novej trojpodlažnej lodenice budú spoločenské, hygienické a skladovacie priestory. Suterén bude slúžiť ako hangár pre uskladnenie lodí," priblížil Heldes. Na dvoch nadzemných podlažiach vodáci i návštevníci nájdu napríklad predajňu či požičovňu vodáckych potrieb. Spoločenská miestnosť bude slúžiť na organizovanie rôznych podujatí.