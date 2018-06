Kultúrne leto v Bratislave ponúkne do 300 programov

Obyvateľov i návštevníkov Bratislavy čakajú zaujímavé podujatia v uliciach, parkoch, na nádvoriach, brehoch rieky Dunaj, ale aj v jednotlivých bratislavských mestských častiach.

Bratislava 14. júna (TASR) – Ulice v Bratislave budú najbližšie mesiace zaplnené hudbou, koncertmi, tanečnými a divadelnými vystúpeniami a rôznymi workshopmi. V hlavnom meste totiž odštartoval 43. ročník najstaršieho a zároveň najväčšieho mestského festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018. Od júna do septembra ponúkne verejnosti do 300 kultúrnych programov.



Obyvateľov i návštevníkov Bratislavy čakajú zaujímavé podujatia v uliciach, parkoch, na nádvoriach, brehoch rieky Dunaj, ale aj v jednotlivých bratislavských mestských častiach. "Budeme 100 dní v uliciach Bratislavy. Všetky podujatia sa budú odohrávať na 25 scénach a námestiach. Celkovo bude súčasťou Kultúrneho leta desať veľkých festivalov, množstvo nových cyklov a dokopy do 300 programov," priblížil Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré podujatie pripravuje so samosprávou hlavného mesta.



Ani tento rok nebudú chýbať Bratislavské korunovačné dni, ktoré sa uskutočnia od 22. do 29. júna. V nedeľu 24. júna si môžu návštevníci pozrieť prvú bratislavskú korunováciu a korunovačný sprievod Maximiliána II. Habsburského. Chýbať nebude ani Kráľovský rytiersky turnaj či korunovačný koncert. Kultúrne leto ponúkne aj Gitarový festival J.K. Mertza (17. – 24.6.), ktorý bude venovaný 100. výročiu vzniku Československej republiky. Bratislavský zborový festival (14.-16.6.) predstaví desať speváckych zborov zo siedmich krajín. Uskutoční sa aj medzinárodný tanečný maratón Bratislava Tango party. V Bratislave sa vďaka nemu stretne viac ako 200 tanečníkov argentínskeho tanga z viac ako 25 krajín. Podujatie sa odohrá 23. júna pred Starou tržnicou. Milovníci kníh, koncertov, literárnych besied môžu celé leto navštíviť letnú čitáreň U červeného raka.



V Starej tržnici budú v rámci podujatia Mestské divadlo na trhu každú sobotu do septembra divadelné predstavenia. Divadelný zážitok si môžu deti odniesť aj v rámci cyklu Rozprávky pri Dóme, ktorý chystajú každú stredu počas júla a augusta na Rudnayovom námestí. Vďaka podujatiu Medzinárodná Bratislava môžu ľudia spoznať počas leta rôzne kultúry, a to aj bez cestovania. Festival Music Square zas prinesie v júli a auguste zmes rôznych hudobných žánrov priamo do centra Bratislavy. Chýbať nebude ani Festival Eurovea, Medzinárodný mládežnícky hudobný festival, Katedrálny organový festival, Bratislavský dobový piknik či Letné shakespearovské slávnosti. Novinkou od piatka (15.6.) bude cyklus Trúbenie z veže, ktorý bude sériou fanfárových koncertov z veže Starej radnice, Primaciálneho paláca či z Michalskej veže. Vďaka cyklu Fontány ožívajú môžu záujemcovia spoznať príbehy bratislavských mestských fontán. Novinkou v rámci samostatných podujatí bude aj Muzika Starého mosta. Kultúrne leto prináša aj novú mestskú hru s názvom Hraj sa Bratislava, ktorá priblíži deťom i dospelým osobnosti hlavného mesta.



Verejnosť sa môže o programovej ponuke Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2018 dozvedieť viac na webovej stránke BKIS.