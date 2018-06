Letnú sezónu začína cez víkend bratislavské kúpalisko Matadorka

Najväčšou novinkou je nový detský bazénik so samostatným vyhrievaním, ktorý je jediným v Bratislave.

Bratislava 8. júna (TASR) – Bratislavčania budú mať od nadchádzajúceho víkendu o možnosť navyše, kde sa budú môcť počas horúcich letných dní schladiť, ovlažiť či zrelaxovať. Svoju tohtoročnú sezónu otvára v sobotu (9.6.) kúpalisko Matadorka v bratislavskej Petržalke. To si pre návštevníkov pripravilo zároveň niekoľko noviniek.



"Vďaka príjemnému slnečnému počasiu spúšťame prevádzku kúpaliska už o pár týždňov skôr ako po iné roky. Prvé dva týždne budeme fungovať len cez víkend, v druhej polovici mesiaca už otvoríme aj cez týždeň, aby sa návštevníci u nás mohli schladiť počas horúcich letných dní," priblížil Marek Giba z občianskeho združenia Klub vodného póla Bratislava, ktoré je prevádzkovateľom kúpaliska.



Najväčšou novinkou je podľa Gibu nový detský bazénik so samostatným vyhrievaním, ktorý je jediným v Bratislave. Počas júna bude pri ňom veľký stan s hračkami či stan na prebaľovanie a dojčenie. Na požiadanie ponúkne prevádzkovateľ aj možnosť zohriať detskú stravu. Ďalšou novinkou bude ranné plávanie. Ide však zatiaľ o pilotný projekt pre držiteľov MultiSport kariet. Ak sa podarí zladiť návštevu ranných plavcov s prípravou areálu na celodennú prevádzku, teda upratovanie areálu, čistenie bazénov, kosenie a zásobovanie, ranné plávanie by mohlo byť dostupné pre všetkých od budúcej sezóny. Nový vzhľad dostali pánske a dámske toalety a pribudne prezliekáreň priamo na trávniku.



Ceny jednorazového vstupného sa oproti minulej sezóne nezmenili. Deti, seniori, ZŤP zaplatia za celodenný vstup 3,50 eura, zvýhodnené vstupné, teda dvaja dospelí a dve deti, bude 15 eur. Jedinou výnimkou je vstupné pre dospelých, ktoré sa zvýšilo o 20 centov, teda na päť eur. Celosezónna permanentka pre dieťa do 17 rokov vyjde na 25 eur.



Kúpalisko Matadorka je pomenované podľa bývalého závodu Matador. Ten do Nežnej revolúcie fungoval vo vedľajšom areáli, a práve zvyšková para z neho vykurovala bazény. Kúpalisko prvýkrát otvorili v roku 1963 a bolo jedným z prvých, ktoré priniesli 50-metrový vonkajší plavecký bazén. Ten na Matadorke bol aj olympijský a po modernizácii funguje dodnes. Po páde režimu kúpalisko upadlo a v roku 2010 hrozilo, že svoje brány úplne zatvorí nadobro. Od roku 2011 je jeho prevádzkovateľom Klub vodného póla Bratislava, ktorý každý rok investuje do jeho modernizácie. Počet návštevníkov narastá, v roku 2017 to bolo 25.000 ľudí.