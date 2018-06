SÚD: Nariadenie o herniach v Bratislave nie je v súlade so zákonom

Chronológia zákazu hazardných hier na území Bratislavy

28. mája 2015 – V Bratislave začali zbierať podpisy na petíciu, ktorá mala na území mesta zakázať hazardné hry. Aby to mohla Bratislava urobiť sama od seba, potrebuje aspoň 120-tisíc podpisov.



29. júna 2016 – Do podateľne bratislavského magistrátu odovzdali petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste, pod ktorú sa podpísalo 136 139 ľudí.



18. augusta 2016 – Bratislavskému magistrátu chýbalo 3039 hárkov z petície za zákaz hazardu v hlavnom meste, ktorá bola odovzdaná koncom júna. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal potvrdil, že skutočný počet hárkov je odlišný od toho, ktorý prezentovali zástupcovia petície v júni. Tí tvrdili, že petíciu svojím podpisom podporilo 136 139 občanov na 8018 hárkoch.



19. augusta 2016 – Primátor Ivo Nesrovnal podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci zmiznutých petičných hárkov. Potvrdil, že mesto bude pokračovať v príprave VZN za obmedzenie hazardu v Bratislave.



25. augusta 2016 – V súvislosti so zmiznutím časti petičných hárkov podali v podateľni Generálnej prokuratúry SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa aj starostovia Vajnôr a Lamača Ján Mrva a Peter Šramko, ktorí boli zodpovední za petíciu Bratislava bez hazardných hier. Týka sa podozrenia z trestných činov krádeže, zneužitia právomocí verejného činiteľa, marenia úlohy verejných činiteľov, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.



29. novembra 2016 – Parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorá okrem iného upravila kvórum pri petícii za zakázanie hazardu. V Košiciach a v Bratislave stačí, ak petíciu podpíše 15 percent obyvateľov nad 18 rokov.



16. januára 2017 – Mesto ukončilo kontrolu všetkých 136 139 odovzdaných podpisov pod petíciu za zákaz hazardu v meste. Potvrdilo, že má platných 98 118 podpisov. Počet zodpovedal požiadavke podľa novelizovaného zákona.



16. februára 2017 – Bratislavskí mestskí poslanci neschválili absolútny zákaz umiestnenia herní na celom území hlavného mesta. Zo 41 prítomných poslancov hlasovalo za zákaz hazardu 24, nehlasovali 12 a piati sa zdržali. Na prijatie absolútneho zákazu hazardu chýbal jediný hlas.



30. marca 2017 – Bratislavskí mestskí poslanci na druhý raz schválili absolútny zákaz umiestnenia herní na celom území hlavného mesta. Z 30 prítomných poslancov hlasovalo 27 za zákaz hazardu, dvaja nehlasovali a jeden poslanec sa zdržal.



12. mája 2017 – Krajská prokuratúra v Bratislave podala proti schválenému všeobecne záväznému nariadeniu protest prokurátora, ktorým ho navrhla zrušiť. Dôvodom bol fakt, že o VZN poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva v marci hlasovali opakovane. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry neumožňuje opakovane rozhodovať o petícii, ktorá už bola raz vybavená.



29. júna 2017 – Bratislavskí mestskí poslanci nevyhoveli protestu prokurátora voči VZN o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste.



29. septembra 2017 – Krajská prokuratúra v Bratislave podala na hlavné mesto žalobu. Dôvodom je, že bratislavskí mestskí poslanci koncom júna nevyhoveli protestu prokurátora.



23. januára 2018 – Zákaz hazardu v Bratislave naďalej platí. Bratislavský krajský súd zamietol návrh prokuratúry o dočasnom pozastavení účinnosti VZN o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Krajský súd však nerozhodol o údajnej nezákonnosti prijatého VZN.



29. marca 2018 – Krajský súd v Bratislave odročil pojednávanie v prípade žaloby, ktorú na mesto podala ešte minulý rok Krajská prokuratúra. Súd si vyžiadal doručenie ďalších písomností. Pri štúdiu administratívneho spisu zistil, že neobsahuje napríklad samotnú petíciu, a teda nevedel posúdiť jej obsah. Ďalšie pojednávanie bolo určené na 7. júna tohto roka.



7. júna 2018 – Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste nie je v súlade so zákonom. To je verdikt Krajského súdu (KS) v Bratislave, ktorý sa na štvrtkovom pojednávaní vo svojom rozhodnutí stotožnil so sťažnosťou prokuratúry. Hlavné mesto sa chystá proti rozhodnutiu odvolať.

Bratislava 7. júna (TASR) – Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste nie je v súlade so zákonom. To je verdikt Krajského súdu (KS) v Bratislave, ktorý sa na štvrtkovom pojednávaní vo svojom rozhodnutí stotožnil so sťažnosťou prokuratúry. Hlavné mesto sa chystá proti rozhodnutiu odvolať.vysvetlil vo štvrtok pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.KS v Bratislave preskúmal zákonnosť prijatia predmetného VZN a postupu žalovaného predchádzajúceho jeho prijatiu.Súd v zmysle námietky žalobcu vylúčil možnosť opakovaného hlasovania o už raz vybavenej petícii, nakoľko sa jedná o špecifickú úpravu v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.dodal Adamčiak.Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste nie je v súlade so zákonom. To je verdikt Krajského súdu (KS) v Bratislave, ktorý sa na štvrtkovom pojednávaní vo svojom rozhodnutí stotožnil so sťažnosťou prokuratúry. Hlavné mesto sa chystá proti rozhodnutiu odvolať.