BRATISLAVA: Magistrát chce zatraktívniť Mestskú knižnicu modernizáciou

Bratislavský magistrát dáva verejný prísľub, že sa bude zaoberať modernizáciou Mestskej knižnice. V relácii Hlavné mesto na TABLET.TV to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Bratislava 20. marca (TABLET.TV) – "Vieme, ako vyzerajú moderné knižnice, vieme, ako vyzerá naša bratislavská. Dokážeme si predstaviť, že môže vyzerať aj lepšie. Chcem dať preto verejný prísľub, že na tom budeme pracovať. Dnes má byť knižnica akési centrum komunikácie, kde si ľudia posedia, kde vedia byť pripojení na wifi, môžu tam študovať a vie tam byť k dispozícii aj sympatická kaviareň," naznačil Vallo.



Podľa riaditeľa Mestskej knižnice v Bratislave Juraja Šebestu je marec z hľadiska návštevnosti čitateľov mimoriadne silný. Myslí si, že pod vyššiu návštevnosť sa podpísali nielen podujatia zorganizované pri príležitosti Marca - mesiaca knihy, ale aj možnosť odpustenia pokút. "Spomedzi desiatok podujatí, ktoré sme zorganizovali a ktoré ešte pripravujeme, je najviac atraktívny čitateľský kvíz. Za jeden týždeň sa do neho zapojilo približne 200 ľudí. Do kvízu je možné sa zapojiť aj online a väčšia časť čitateľov využila práve túto formu," doplnil Šebesta.



Riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave tiež uviedol, že celková návštevnosť knižníc v porovnaní s minulosťou klesla. "Neznížil sa ale počet čítajúcich ľudí. Mnohí dnes preferujú čítačky kníh, tablety, telefóny, čiže zmenila sa iba forma čítania," myslí si Šebesta.



Modernizácia Mestskej knižnice môže podľa slov primátora jej návštevu pre čitateľov zatraktívniť. "Bratislava si zaslúži kvalitnú a dobrú knižnicu, a mesto takúto knižnicu potrebuje. Je to pre nás veľká téma a výzva," spomenul v tejto súvislosti.



Obyvateľov hlavného mesta, ktorí na prepravu v hlavnom meste využívajú prostriedky mestskej hromadnej dopravy, zároveň vyzval, aby v MHD viac čítali. "Bratislavčanky a Bratislavčania v súvislosti s prijatými dopravnými obmedzeniami vypočuli naše volanie o pomoc a z áut prestúpili do MHD. Tým, že cestujú mestskou verejnou dopravou, získavajú čas pre seba," uzavrel primátor.