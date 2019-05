O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

Bratislava 19. mája (TASR) – Mesto Bratislava mení niektoré navrhované poplatky za parkovanie v regulovaných zónach. V rámci pripravovanej parkovacej politiky magistrát po novom navrhuje ročnú sumu 49 eur za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé auto v domácnosti rozdeliť. Ročné rezidentské parkovanie má stáť 39 eur, zarátané sú tu aj hodiny pre návštevy. Za desať eur si však k tomu bude môcť Bratislavčan prikúpiť parkovanie na dve hodiny denne v iných zónach. Potvrdil to primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Samospráva však zvažuje znížiť aj navrhovaný ročný poplatok rezidentskej parkovacej karty za druhé auto v domácnosti. Vallo spresnil, že sa snažia nastaviť cenovú hladinu parkovacej politiky tak, aby sa dosiahlo zníženie počtu áut v meste, znížili sa emisie a zlepšil verejný priestor. Zároveň však tak, aby to nepredstavovalo prílišnú ekonomickú záťaž pre bratislavské rodiny.



"Veľa ľudí by chcelo mať parkovanie zadarmo ako doteraz, to však nie je správne. Presviedčam ľudí, že to tak nemôže fungovať. V žiadnom normálnom meste to tak nefunguje," povedal Vallo. Deklaruje, že mesto je otvorené pripomienkam k návrhu parkovacej politiky, či už zo strany mestských častí, mestských i miestnych poslancov, obyvateľov i odborníkov. "My sme nedali von materiál, o ktorom by sme povedali toto je on a koniec," podotkol primátor. Priblížil, že mu na mailové adresy či prostredníctvom sociálnych sieti prišlo viac ako 2000 otázok a podnetov k parkovacej politike. "My ich vyhodnocujeme a postupne zapracúvame," uviedol. Vallo priznáva, že tempo je vysoké, ale podľa neho je to nutné, aby sa "konečne niečo urobilo". Celkovo však proces vníma pozitívne.



Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roku 2021. Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním a iba v časoch, kedy problém s parkovaním na danom mieste pretrváva. Magistrát v apríli zverejnil návrh, podľa ktorého sa má v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok. Mesto pripúšťa, že sa návrh cien a podmienok parkovacej politiky môže ešte zmeniť. Plánovanú parkovaciu politiku momentálne pripomienkujú mestské časti a od 22. mája bude návrh všeobecne záväzného nariadenia môcť počas desiatich dní oficiálne pripomienkovať aj verejnosť.



O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.