Bratislavu čaká pre zákaz herní vo štvrtok súdne pojednávanie

Bratislava 26. marca (TASR) – Zákaz hazardu v Bratislave bude musieť hlavné mesto obhajovať pred súdom. Na štvrtok (29.3.) o 11.30 h totiž Krajský súd v Bratislave vytýčil hlavné pojednávanie vo veci žaloby, ktorú na mesto podala ešte minulý rok prokuratúra z dôvodu nesúladu zákazu umiestnenia herní v hlavnom meste so zákonom. Na pondelkovom brífingu o tom informoval bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.



"Je to asi desať dní, čo sme z Krajského súdu dostali vyrozumenie, že na Zelený štvrtok je vytýčené hlavné pojednávanie. Nie je vylúčené, že padne aj rozhodnutie vo veci," povedal primátor. Mestu podľa jeho slov zostala len päťdňová lehota na vyjadrenie sa k stanovisku protistrany. "Hoci súd ju mal dva mesiace. Všetci vidíme, že je to akosi narýchlo," podotkol Nesrovnal. Verí, že vôľa 136.000 Bratislavčanov, ktorí podporili petíciu za zákaz hazardu v Bratislave nakoniec zvíťazí a súd rozhodne v prospech hlavného mesta. Primátor sa tohto súdneho pojednávania osobne zúčastní.



Krajská prokuratúra v Bratislave podala na jeseň 2017 na hlavné mesto žalobu. Dôvodom bolo, že bratislavskí mestskí poslanci koncom júna minulého roka nevyhoveli protestu prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Prokuratúra navrhovala toto nariadenie zrušiť. Zdôvodnila to tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca 2017 hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Bratislavskí mestskí poslanci však tomuto protestu nevyhoveli.



Magistrát tvrdí, že hlasovanie a prijatie tohto VZN bolo uskutočnené v súlade s právnymi predpismi. Argumentuje tým, že petícia a hlasovanie o návrhu VZN tvoria dve oddelené fázy v procese hlasovania o zákaze hazardu. Mesto zastáva názor, že rozhodovanie o schválení alebo neschválení VZN nemožno považovať za rozhodovanie či konanie o petícii ani za hlasovanie na základe petície. Proces prijímania VZN podľa samosprávy predstavuje samostatné a nezávislé konanie.



VZN o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy nadobudlo účinnosť začiatkom mája 2017. Podnetom bola petícia za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov. Platných bolo 98.118 podpisov. Bratislavský krajský súd v januári tohto roka zamietol návrh Krajskej prokuratúry v Bratislave o dočasnom pozastavení účinnosti VZN o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste.