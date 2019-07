NA CESTÁCH OPATRNE: Bratislavu čakajú cez víkend dopravné obmedzenia

LGBTI aktivisti a tiež zástancovia rodiny budú v sobotu (20. 7.) pochodovať hlavným mestom.

Bratislava 18. júla (TASR) – Obyvatelia a návštevníci Bratislavy musia počas najbližšieho víkendu počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Tie sa týkajú najmä verejných zhromaždení počas soboty (20. 7.). TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Vodiči by mali na území hlavného mesta Bratislavy počítať s určitými dopravnými obmedzeniami. V sobotu v čase od 15.45 h do 16.30 h bude úplne uzatvorené pre cestnú dopravu centrum Starého Mesta. Z tohto dôvodu bude neprejazdná Štúrova ulica, križovatka na Šafárikovom námestí, Vajanského nábrežie a Rázusovo nábrežie," upozorňuje polícia.



Dopravní policajti budú odkláňať dopravu na Špitálskej ulici z Karadžičovej ulice, zo smeru od Mlynských nív na Landererovu ulicu a v smere od Nábrežia armádneho generála L. Svobodu na Staromestskú ulicu. Vozidlám, ktoré sa budú v tomto čase nachádzať v uzatvorenej zóne, bude priebežne podľa bezpečnostnej situácie umožnené túto zónu opustiť.



Počítať treba aj s dočasným vylúčením mestskej hromadnej dopravy, najmä v blízkosti Rázusovho nábrežia a Vajanského nábrežia. V určitom čase dôjde aj k úplnému uzavretiu uvedených ulíc aj pre návštevníkov mesta. "Návštevníkov mesta v čase konania sa zhromaždenia ako aj účastníkov tohto zhromaždenia vyzývame, aby pri vstupe do ulíc, ktorých sa budú týkať obmedzenia, vstupovali bez zbytočných batožín," povedal Szeiff.



Počas soboty v čase od 10.00 h nebudú až do skončenia pochodu premávať v úseku Vajanského nábrežia a Rázusovho nábrežia električky. Krajský policajný hovorca doplnil, že o prípadných ďalších dopravných obmedzeniach bude verejnosť včas informovaná.



Polícia zároveň občanov žiada, aby počas bezpečnostných opatrení rešpektovali jej pokyny, prípadne výzvy a tiež boli ohľaduplní voči ostatným občanom.



LGBTI aktivisti a tiež zástancovia rodiny budú v sobotu (20. 7.) pochodovať hlavným mestom. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční Dúhový Pride, centrom hlavného mesta budú pochodovať aj aktivisti v rámci podujatia Hrdí na rodinu.