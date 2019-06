Bratislava má programové vyhlásenie primátora a poslancov do roku 2022

Na štátnej úrovni chcú presadzovať zmenu spôsobu financovania hlavného mesta. Avizujú tiež prevzatie iniciatívy v ochrane životného prostredia.

Bratislava 27. júna (TASR) – Mesto Bratislava má programové vyhlásenie primátora a mestských poslancov na roky 2019 až 2022. Mestské zastupiteľstvo ho schválilo dnes. Jednou z hlavných výziev, ktorá pred mestom stojí, je vyrovnanie sa s klimatickou zmenou a sociálnymi zmenami. Samospráva priznáva, že zmeny výrazne ovplyvňujú kvalitu života v meste a jeho udržateľnosť.



"Na to, aby mesto malo v rukách svoj vlastný rozvoj, musí byť sebavedomý a odborne zdatný partner developerom, ktorý dokáže zabezpečiť dodržiavanie a vynucovanie pravidiel," píše sa vo vyhlásení.



Primátor Matúš Vallo aj mestskí poslanci v ňom priznávajú, že bratislavské cesty "nenafúknu" a plynulejší pohyb po meste sa dosiahne len reguláciou novej výstavby a tiež vtedy, keď sa iné formy pohybu (peší, cyklodoprava a MHD) stanú častejšou voľbou Bratislavčanov.



"Mesto na to bude vytvárať vhodné podmienky. Čistotou mesta, bezbariérovými chodníkmi, cyklochodníkmi a podporou MHD vrátane dobudovania infraštruktúry, a to najmä na koľajovú dopravu," deklarujú vo vyhlásení.



Mesto chce prísne vyžadovať dodržiavanie platných pravidiel a územnoplánovacej dokumentácie, dokončiť štúdiu výškovej zonácie a podporiť vznik urbanistickej štúdie na územie vinohradov.



"Urýchlime prípravu projektov predĺženia električkových radiál Dúbravská - Karloveská, Ružinovská, Košická ulica a oblasť Mlynských nív, Vajnorská a električka do Vrakune. Zrealizujeme trolejbusovú trať Patrónka – Mlynská dolina – Riviéra a pripravíme projekty ďalších trolejbusových tratí. Posilníme linky MHD v lokalitách, kde sú nedostatočné," uvádzajú vo vyhlásení primátor a poslanci.



Realizovať chcú aj projekt záchytného parkoviska pre návštevníkov lesoparku v smere na Kamzík. Zaviesť chcú do praxe manuál verejných priestorov. Ten má obsahovať aj spôsob, akým sa postupuje pri oprave ulíc, námestí a parkov.



"Nechceme ísť cestou malých úprav, naším cieľom je celkový redizajn ulíc a verejných priestranstiev hlavného mesta realizovaný na základe architektonických súťaží," tvrdia. Prijať chcú aj kroky na vytvorenie jednotného komunálneho podniku, ktorý bude mať na starosť údržbu mesta, ako aj iné činnosti, za ktoré dnes mesto platí.



"Filozofiou nového vedenia mesta je moderný otvorený a proklientsky orientovaný úrad. Úrad, ktorý poskytuje na zodpovedajúcej úrovni služby svojim obyvateľom a ktorý dodržiava všetky transparentné postupy pri hospodárení, zamestnávaní aj pri prijímaní a vydávaní svojich rozhodnutí," deklarujú vo vyhlásení.



Na štátnej úrovni chcú presadzovať zmenu spôsobu financovania hlavného mesta. Avizujú tiež prevzatie iniciatívy v ochrane životného prostredia. Bratislava je podľa primátora a poslancov otvorené a rôznorodé mesto a tento charakter je potrebné zachovať. Zlepšiť chcú dostupnosť bývania pre všetky skupiny obyvateľstva či vytvoriť stratégiu rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu.