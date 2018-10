Bratislava pomaly finišuje s rekonštrukciami ciest a chodníkov

Pred sebou má dokončenie a drobné úpravy posledných ulíc. Celkové náklady tento rok dosiahnu 18,5 milióna eur, z toho 9,5 milióna ide z mestského rozpočtu a zvyšok tvorí vládna dotácia.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Hlavné mesto pomaly finišuje s rekonštrukciami komunikácií, ktoré má vo svojej správe. Pred sebou má dokončenie a drobné úpravy posledných ulíc. Celkové náklady tento rok dosiahnu 18,5 milióna eur, z toho 9,5 milióna ide z mestského rozpočtu a zvyšok tvorí vládna dotácia.



"Infraštruktúra je základom rozvoja každej spoločnosti a dobrá infraštruktúra Bratislave chýbala. Historicky najväčšia rekonštrukcia bratislavských ciest sa blíži ku koncu," uviedol na štvrtkovom brífingu primátor Ivo Nesrovnal, ktorý v tohtoročných komunálnych voľbách svoj post obhajuje.



Jednou z posledných opravovaných ulíc je napríklad Pekná cesta v Rači, ktorej súčasťou je cyklotrasa z Račianskej po Horskú ulicu, chodníky a bezbariérové priechody. Drobné úpravy čakajú ešte napríklad Žellovú a Čučoriedkovú ulicu v Ružinove či Dolnozemskú cestu v Petržalke. Opravuje sa tiež Istrijská a Opletalova ulica v Devínskej Novej Vsi, Mamateyova ulica v Petržalke, ale tiež niekoľko zastávok MHD.



Jedným z príkladov sú Staré Grunty v Karlovej Vsi, kde sa opravujú zároveň zastávka aj komunikácia, ktorá je momentálne zjednosmernená. Mnohým vodičom to robí problémy, keďže sa počas dňa tvoria kolóny a obávajú sa, aká bude situácia na budúci týždeň, počas sviatkov. Podľa primátora však poplašné správy netreba šíriť. "Staré Grunty treba opraviť, lebo je to katastrofálna cesta," poznamenal Nesrovnal.



Súhlasí s ním aj Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností bratislavského magistrátu. Poukazuje pritom na projekt organizácie dopravy, ktorý schválil krajský dopravný inšpektorát, kladne sa k nemu vyjadrila mestská časť aj Dopravný podnik Bratislava (DPB). Ubezpečuje, že zastávka by mala byť sprejazdnená v nedeľu (28. 10.) a oprava jedného jazdného pruhu by mala byť dokončená do konca mesiaca. S obnovou druhého sa začne až po sviatkoch. "Vodičom by som odporučil, aby dodržiavali dopravné značenie. Lebo aj včera (v stredu 24. 10., pozn. TASR) tam vznikali zápchy preto, lebo vodiči vchádzali do protismeru," skonštatoval Held.



Niektorí z poslancov sa už viackrát vyjadrili, či je potrebné opravovať cesty až v takom rozsahu, čím sa problémy dopravné ešte prehlbujú. "Opýtajte sa Bratislavčanov, či treba bratislavské cesty opravovať. A každý vám povie, že už včera bolo neskoro," zdôraznil Nesrovnal. Ten zároveň opätovne poznamenal, že plánom mesta je do roku 2022 mať všetky cesty v jeho správe opravené.



Hlavné mesto za ostatné štyri roky obnovilo 269 kilometrov komunikácií, 60 kilometrov chodníkov, okolo 20 autobusových zastávok či 435 bezbariérových priechodov.