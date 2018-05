VIDEO: Bratislava požiadala o okamžité zastavenie prác pod Mostom SNP

Primátor hlavného mesta rozumie rozhorčeniu Bratislavčanov a ako tvrdí, sám ho aj zdieľa.

Bratislava 14. mája (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan sa dohodli na štátnom stavebnom dohľade nad ostro kritizovanou výstavbou pod Mostom SNP. Primátor zároveň požiadal stavebníka – spoločnosť Zemegula o okamžité zastavenie prác. Informoval o tom na pondelkovom brífingu.



Štátny stavebný dohľad je podľa Nesrovnala inštitút, ktorý je jediný schopný zistiť oficiálne, čo sa pod Mostom SNP deje. "Chcem, aby bol v celom procese zapojený aj Krajský pamiatkový úrad Bratislava. Zadal som tiež právnikom úlohu vykonať internú analýzu, či postup spoločnosti Zemegula neporušuje nájomnú zmluvu a či je mesto oprávnené ju vypovedať. K tomu sa však vyjadrím, až keď budeme mať výsledky štátneho stavebného dohľadu," povedal primátor. Rozumie rozhorčeniu Bratislavčanov a ako tvrdí, sám ho aj zdieľa. "O tom najnovšom vývoji pod Mostom SNP neboli informovaní oni, ale ani mesto. Máme však páky na to, aby tie veci, ktoré sa tam dejú, boli uvedené na pravú mieru," podotkol Nesrovnal.



V januári spoločnosť Zemegula podala žiadosť na petržalský stavebný úrad o odstránenie havarijného stavu schodiska a vstupného priestoru do veže UFO. Jej žiadosti úrad vyhovel. Hlavné mesto však podľa primátora žiadalo stavebníka o predloženie projektovej dokumentácie, no firma ho magistrátu nepredložila. Vo februári preto informovalo mesto pamiatkarov o tom, že pod Mostom SNP prebiehajú stavebné práce.







Stavebník však podľa mesta neriešil len havarijný stav, ale pokračoval s ďalšími prácami. "To považujem za precedens. Ja som žiadala, ak majú zámer ďalej pokračovať, aby sme urobili verejnú prezentáciu, vyhradila som si možnosť konzultovať to so Spolkom architektov. Je to totiž veľmi významná ikonická stavba a bola by škoda, keby k tejto stavbe niečo prišlo, čo k nej nepatrí," povedala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.



Pod bratislavským Mostom SNP buduje firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, zrejme cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v minulom i predminulom roku bratislavské mestské zastupiteľstvo. Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Niektorí obyvatelia i aktivisti ju považujú za nelegálnu a nazývajú to privatizáciou mosta. Hlavným dôvodom žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy bol havarijný stav vstupných priestorov do vyhliadkovej veže UFO. Poslanci predĺženie nájmu do roku 2039 firme schválili.



Hlavná architektka v stanovisku, ktoré sa dostalo aj do nájomnej zmluvy napísala, že celkový architektonický výraz dostavby musí byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP. Riešenie musí kompozične rešpektovať hmotové a tvarové riešenie stavby mosta. Most SNP je pritom v procese vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku. Platí teda naň rovnaká ochrana, akoby už bol vyhlásený za pamiatku.



Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.