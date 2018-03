Bratislava dala prvé tohtoročné príspevky na odstraňovanie grafitov

V prvom kole komisia posúdila 12 žiadostí, pričom príspevky v celkovej výške 26.822,30 eura prerozdelila medzi deväť žiadateľov.

Bratislava 2. marca (TASR) – Hlavné mesto pridelilo v tomto roku prvé príspevky na odstraňovanie nelegálnych grafitov. V prvom kole komisia posúdila 12 žiadostí, pričom príspevky v celkovej výške 26.822,30 eura prerozdelila medzi deväť žiadateľov.



V rozpočte mesta je na odstraňovanie grafitov vyčlenených celkovo 150.000 eur, využiť ich môžu majitelia a správcovia nehnuteľností. "V boji s nelegálnymi grafitmi neustúpime. Budem rád, ak bude príspevok opätovne naplno využitý, mesto bude čistejšie a Bratislavčania spokojnejší. To je cieľ," povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



Mesto a zriadená komisia posudzujú žiadosti priebežne, vždy sa zaoberajú tými, ktoré prišli ku koncu mesiaca. Posudzujú ich v zmysle prijatých zásad poskytovania finančných prostriedkov na odstránenie grafitov, ktorý je uvedený na mestskej webovej stránke – www.grafity.bratislava.sk. Záujem o príspevok sa kontinuálne zvyšuje. "V roku 2016 ho využilo 60 žiadateľov v celkovej výške 90.000 eur. V roku 2017 to bolo už 64 žiadateľov, medzi ktorých mesto prerozdelilo až 150.000 eur," informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



Príspevok je určený právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3000 eur pre jedného žiadateľa a musí byť použitý na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov, t. j. nákupom odstraňovacích náterov, jednorazových náterov, preventívnych ochranných náterov a služieb súvisiacich s realizáciou odstraňovania grafitov subjektom oprávneným na túto činnosť.