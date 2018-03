Bratislava reaguje na očakávané mrazivé počasie viacerými opatreniami

V pohotovosti postarať sa o zjazdnosť komunikácií budú pracovníci zimnej údržby, opatrenia sa taktiež týkajú aj pomoci ľuďom bez domova.

Bratislava 16. marca (TASR) – Bratislavský magistrát prijíma opatrenia v súvislosti s avizovaným návratom mrazivého počasia v hlavnom meste. V pohotovosti postarať sa o zjazdnosť komunikácií budú pracovníci zimnej údržby, opatrenia sa taktiež týkajú aj pomoci ľuďom bez domova.



Hlavné mesto má na najbližšie dni k dispozícii 21 sypačov nad štyri tony s pluhom, päť sypačov do štyroch ton a 44 pracovníkov, ktorí pomáhajú s manuálnym dočisťovaním komunikácií. "V pohotovosti budú od piatkovej 18.00 h až do odvolania,“ informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. "V prípade potreby môžu občania o nezjazdných cestách alebo neschodných chodníkoch informovať mestský dispečing prostredníctvom e-mailu - dispecing@bratislava.sk," dodala.



Od nedele 18. marca bude taktiež do odvolania fungovať nocľaháreň Mea Culpa v nízkoprahovom bezplatnom režime s celodennou prevádzkou. "Ďalším opatrením je zabezpečenie hliadok mestskej polície, ktoré budú monitorovať ľudí bez domova. Mesto zároveň zabezpečí vjazd do zakázaných zón pre vozidlá poskytujúce sociálnu terénnu službu pre ľudí bez domova," uviedla Onufer.



Aj tieto opatrenia hlavného mesta budú platiť až do odvolania.