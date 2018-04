V Bratislave začali opravovať ďalšiu časť Panónskej cesty

Oprava Panónskej ulice by mala byť ukončená 27. mája. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Hlavné mesto opravuje od pondelka (23.4.) ďalšiu časť Panónskej cesty v bratislavskej Petržalke, a to v úseku od okružnej križovatky po odbočku na Lietavskú pri pekárni. Obnova vozovky naďalej prebieha aj na Dolnozemskej ceste, Bajkalskej ulici a ulici Podháj. Najbližšie sa budú opravovať ulice Púchovská a Lamačská.



Oprava Panónskej ulice by mala byť ukončená 27. mája. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením. "V pondelok sme začali opravovať radiálu na Panónskej ceste, ktorá je jednou z najdôležitejších a najzaťažovanejších dopravných komunikácií v Bratislave. Už v minulom roku sme opravili časť, teraz to dokončíme, aby bola opravená a vodiči ju mohli plnohodnotne využívať," priblížil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



Od začiatku apríla prebieha oprava cesty na Dolnozemskej ulici, a to od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu. Práce by tu mali skončiť 13. mája. Stroje sú už niekoľko týždňov aj na Bajkalskej ulici. Obnova vozovky prebieha v úseku od Trnavskej cesty po Mlynské nivy. Termín predpokladaného ukončenie prác je 21. máj. Na ulici Podháj opravujú úsek od križovatky s Podlesnou ulicou po odbočenie k zástavbe domov, smer Cesta na Klanec. Práce by tu mali trvať do 27. apríla.



V najbližšom období sa budú podľa hlavného mesta obnovovať komunikácie Púchovská, v úseku od hypermarketu po Detviansku v smere do mesta, a Lamačská, v úseku od hypermarketu po vojenskú nemocnicu. Súčasťou opráv ciest je aj oprava chodníkov. Aktuálne sa opravujú chodníky na Ružinovskej (od Stropkovskej po Bajkalskú) a Košickej (od Gemerskej po Dulovo námestie). V blízkom období plánuje magistrát opravu chodníka na Hubeného a Popradskej.



Celkovo v roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny.