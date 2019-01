Bratislavskí mestskí policajti zachránili 57-ročnú ženu

Počas výkonu služby si ju všimli ležiacu na cestnej komunikácii v blízkosti nákupného centra v Devínskej Novej Vsi.

Bratislava 16. januára (TASR) - Policajti zo Stanice jazdeckej polície a kynológie v stredu popoludní zachránili život 57-ročnej žene, ktorú postihli náhle zdravotné problémy. Počas výkonu služby si ju všimli ležiacu na cestnej komunikácii v blízkosti nákupného centra v Devínskej Novej Vsi. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Tatiana Kurucová.



K žene policajti privolali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci a do ich príchodu jej stav stabilizovali, poskytli jej predlekársku prvú pomoc a zabalili ju do termoizolačnej fólie. Záchranári ženu previezli do jednej z bratislavských nemocníc.