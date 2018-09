Bratislavskí poslanci majú dnes rokovať poslednýkrát pred voľbami

V programe mestského zastupiteľstva však majú vyše 100 bodov. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal totiž zaradil do štvrtkového rokovania všetky body z ôsmich doteraz nedokončených zasadnutí.

Bratislava 27. septembra (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci sa majú vo štvrtok zísť poslednýkrát pred novembrovými komunálnymi voľbami. V programe mestského zastupiteľstva však majú vyše 100 bodov. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal totiž zaradil do štvrtkového rokovania všetky body z ôsmich doteraz nedokončených zasadnutí.



Mestské zastupiteľstvo má tak opäť rozhodovať o spustení celomestskej parkovacej politiky. Prerokovať má aj Nesrovnalov návrh na rozšírenie zliav v rámci bratislavskej MHD, a to pre seniorov a sprievod detí do troch rokov. Pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, a tým blížiace sa citeľnejšie dopravné obmedzenia, navrhuje primátor aj zaviesť na mesiac v MHD pre vodičov áut cestovanie zadarmo. Pri kontrole by im postačil len platný vodičský preukaz.



Poslanci by mali prediskutovať aj zmeny a doplnky 04 k územnému plánu hlavného mesta. Zastupiteľstvo má rozhodnúť aj o návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017, návrhu na zmenu tohtoročného rozpočtu či návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na grafity umenie. Viacero bodov sa týka návrhov na predaj, prenájom pozemkov či nebytových priestorov. V programe je aj Koncepcia Smart City Bratislava rozumné mesto 2030, petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu šport či petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej.



Mestské zastupiteľstvo by malo prerokovať aj viacero poslaneckých návrhov, medzi ktorými je zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta či návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice.



Primátor podľa poslanca Branislava Kaliského veľmi dobre vie, že schváliť tak veľké množstvo bodov na jednom zastupiteľstve je nereálne. "Navyše v kombinácii s bodmi, ktoré sú jedny z najzásadnejších v tomto volebnom období, ako sú zmeny a doplnky 04 k územnému plánu mesta. Takáto organizácia obsahu mestského zastupiteľstva sa mi zdá ani nie neprofesionálna, ale skôr manipulačná. Keďže nepochybujem o tom, že pán primátor si je vedomý, ako takéto zasadanie dopadne, beriem to ako výsmech poslancom aj občanom, ktorí majú na meste žiadosti," povedal pre TASR.



Poslanec Jozef Uhler, naopak, súhlasí s čo najskorším prerokovaním bodov, na ktoré podľa neho Bratislavčania čakajú už celé mesiace. "Nesmú byť rukojemníkmi sporov medzi skupinou poslancov a primátorom," uviedol pre TASR.



Mestskí poslanci i primátor sa už dlhšie sťažujú, že z rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva sa stráca politická kultúra. Zastupiteľstvá totiž dlhodobo sprevádzajú dlhé diskusie, hádky, nedisciplinovanosť a program zasadnutí sa nedarí dokončiť vo zvolanom termíne. Nesrovnal sa v marci pre TASR vyjadril, že to, čo sa deje v zastupiteľstve, nemá so zdravým rozumom nič spoločné. "Niektorí poslanci sú schopní hodiny diskutovať o tom, či Slovensko má vyhrať majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Je to voči Bratislavčanom arogantné," povedal.